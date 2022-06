Am Samstag lädt Tschebberwooky im Rahmen des Augartenfests 2022 wieder zum Shaken ein. Dabei serviert die Kultband gerade wegen ihres halbrunden Jubiläums frische Klänge und tanzbare Rhythmen im "Wooky-Style".

GRAZ/JAKOMINI. Am 25. Juni um 17.30 Uhr ist es soweit. Rund 25 Jahre nach seiner Gründung betritt die heute zehnköpfige Combo Tschebberwooky die Bühne im Grazer Augarten. Wie in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten dürfen sich Musik-Fans auf einen gepflegten Mix aus Reggae, Dance Hall und Dub sowie Rocksteady und Ska einstellen. "Wir freuen uns sehr", verrät Sänger Peter Matauschek, "es ist unsere erste Show in diesem Jahr in Graz und das Augartenfest ist immer ein Highlight."

Live bleibt bei Tschebberwooky kein Tanzbein stehen.

Bewegte Bandgeschichte

Dass Tschebberwooky bereits ein Vierteljahrhundert am Buckel haben, ist ihrem beschwingten Sound nicht anzumerken, was wohl an ihrer steten Weiterentwicklung liegt. Kurz nach Gründung 1997 verdoppelte sich die Mitgliederzahl der Band rasch. Zu den drei Gründern stießen ein Gitarrist, Schlagzeuger und Bassist sowie Keyboarder. War der Stil der bunten Truppe zunächst deutschsprachiger Hip Hop mit Beat Box und Gesang, geprägt von von Bands wie den Fantastischen Vier und Cypress Hill, schlug Tschebberwooky bald neue musikalische Wege ein. 1999 wurde schließlich das erste Album "First Contact" produziert.

Tschebberwooky im Jahr 2003

In den Jahren darauf bereisten die Musiker gemeinsam unter anderem Jamaika und Afrika, was auf die Entfaltung ihres typischen "Tschebberwooky-Styles" fruchtbare Auswirkungen hatte. Im Februar 2007 durften sich die "Wookies" über den Erhalt des "Austrian Newcomer Awards" freuen. Zwei Jahre später wurden sie beim Ö3-Soundcheck aus über 600 Bands in das Finale der besten 15 gewählt.

Tschebberwooky 2006

Es folgten Auftritte auf Festivals wie Nova Rock, dem Summerjam in Köln und Blue Balls in Luzern. Als Support traten Tschebberwooky für internationale Stars wie Desmond Dekker, Ziggy Marley und Shaggy sowie Sean Paul, Patrice und The Aggrolites auf.

2009 fand der Song "Riddim" (siehe oben) sowie das dazugehörige von Atomic und Red Bull produzierte Musikvideo breite Beachtung und am Album "Dance King Doctor" (2011) wirkten namhafte Künstler wie Jahcoustix und Insingizi mit.

Neues Album "Nature Sessions"

Nach mehr als 600 Konzerten macht sich die obersteirische Band zum Jubiläum selbst ein Geschenk. Derzeit laufen die Arbeiten am Album "Nature Sessions", das im Frühjahr 2023 auf Vinyl erscheinen wird. Das Einzigartige daran, beschreibt Frontmann Peter so: "Es ist unser erstes Live-Album, aber nicht vor Konzertpublikum, sondern in der Natur. Das ist freilich eine ganz andere Dynamik als bei Studio-Aufnahmen. Das Gemeinsame steht noch mehr im Vordergrund als sonst, wenn jedes Instrument einzeln aufgenommen wird."

Die "Garden Sessions" findet man bereits auf YouTube.

Unterteilt sind die Aufnahmetermine auch örtlich in "Lake", "Mountain", "Sea" und "Garden", sprich "See", "Berg", "Meer" und "Garten". Teile davon sind bereits im Kasten und können als YouTube-Videos bewundert werden (siehe unten). "Für das Bandgefüge ist das etwas Besonderes und das merkt man auch beim Zuhören – weil das Arrangement steht, aber trotzdem Platz für kleine Variationen ist", so der Sänger.

Tschebberwooky Diskografie:

First Contact (1999)

Everything Cook & Curry (2005)

Happy Hurray (2006)

The wooky people unplugged (2008)

Dance King Doctor (2011)

Still wooky (2016)

Nature Sessions (2023)

