Wer nachtragend ist, der ist es meist aufgrund von Scham. Oft bedeutet sein eigenes Verhalten auch eine Belastung für einen selbst. Familienflüsterer und Psychologe Philip Streit erklärt dieses Mal den Prozess des Verzeihens nach dem REACH-Modell.

Sie werden beim Erben benachteiligt, Ihre Freundin schläft mit einem anderen, Sie werden über Jahre von einem Chef abwertend behandelt. Dies aber auch Kleinigkeiten wie übergangen oder nicht bemerkt werden bringen Sie dazu, einzuschnappen und Sie werden nachtragend. Nie werden Sie dieses Verhalten verzeihen oder vergeben können. Sie kultivieren Wut, Hass oder verfallen in eine verzweifelte Opferrolle. Aber warum ist das so und warum ist Verzeihen so schwer?

Scham und Kränkung



All diese Reaktionen geschehen aus Scham. Sie sind durch die Benachteiligungen und Kränkungen in Ihrer Würde gekränkt. Ihre Reaktionen sind der unbewusste Versuch Ihre Würde wiederherzustellen. Manchmal ist das auch gut so und sogar durchaus sinnvoll. Nicht jeder kann alles verzeihen. Aber sehr oft spüren Sie auch die Belastungen, die durch das Nachtragend-sein oder Nicht-Verzeihen-Können entstehen. Sie bemerken, wie die Kränkung Sie immer wieder beschäftigt, Sie nicht vom Fleck kommen und in eine emotionale Abwärtsspirale geraten.

Vergebung statt Begnadigung



Aber was ist nun Verzeihen? Verzeihung ist ein innerseelischer Vorgang, der gegenüber dem Täter oder Kränker einen inneren Verzicht auf den Schuldvorwurf bedeutet. Es bedeutet auch einen Verzicht des Schuldvorwurfs gegen sich selbst. Dabei werden jedoch weder das Handeln noch die Tat entschuldigt. Das Verzeihen ist keine Begnadigung bestehenden Unrechts und auch keine Versöhnung; es wird einzig und alleine dem Täter/Kränker vergeben.

Wie bereits erwähnt ist Verzeihen nicht jedem gegeben und nicht in jeder Situation umsetzbar. Doch Forschungsergebnisse zeigen, dass Verzeihen hilft, da es vor allem frei von der Opferrolle macht. Es gibt neue Energie, da man nicht dauernd am kränkenden Ereignis hängt und seine Gedanken darum kreisen lässt. Der Prozess des inneren Verzeihens stärkt das Selbst und gibt neue Kraft für zukunftsorientierte Aktivitäten.

Schritt Richtung Versöhnung



Verzeihen ist nicht immer notwendig, aber sehr oft, vor allem wenn Ehepartner sich scheiden lassen und weiterhin gemeinsam die Kinder erziehen möchten, ist das wechselseitige Verzeihen der erste Schritt nach der Trennung gelingende Elternschaft weiterleben zu können. Verzeihen ist außerdem der erste Schritt zu einer möglichen Versöhnung.

Der amerikanische Psychologe Everett Worthington stellte zur Unterstützung des Verzeihungsprozess das REACH Modell auf. Gehen Sie diesen Prozess Schritt für Schritt für sich durch oder lassen Sie sich bei schwierigen Angelegenheiten professionell dabei begleiten, zum Beispiel im Institut für Kind, Jugend und Familie.

Hier nun der Prozess des Verzeihens, nach dem REACH-Modell:

1. Recall (Erinnern): Erinnern Sie sich kurz zurück an das kränkende Ereignis oder an die fortlaufende Kränkung. Holen Sie sich dieses Ereignis, auch wenn es nicht ganz so einfach ist, wieder in die Gegenwart.

2. Empathy (Empathie): Fühlen Sie sich behutsam, so wie es für Sie passt, in den Täter/Kränker ein und versuchen Sie in seinem Verhalten mögliche gute Absichten zu erkennen. Fühlen Sie mit ihm, indem Sie kurz versuchen in seine Gedankenwelt einzusteigen.

3. Altruism (Altruismus): Geben Sie dem Täter/Kränker nun das Geschenk des Verzeihens. Sehr hilfreich ist es dabei, wenn Sie sich selbst daran erinnern, wann Ihnen schon einmal vergeben wurde.

4. Commit (Festlegen): Legen Sie sich (schriftlich) fest, dass Sie verzeihen, nicht begnadigen oder die Schuld erlassen, aber verzeihen. Schreiben Sie einen Verzeihensbrief für sich selbst und behalten sie diesen Brief für sich.

5. Hold on (Dabei bleiben): Finden Sie ein Ritual, bei dem Sie regelmäßig daran erinnert werden, dass Sie verziehen haben. Vielleicht lesen Sie den Brief einmal pro Woche oder Sie finden ein Symbol des Verzeihens für sich. So können Sie Ihre Verzeihung aufrechterhalten.

Das alles ist zwar noch keine Versöhnung, befreit aber schon mächtig und führt Sie aus der Opferrolle. Um versöhnen zu können braucht es die Verzeihung als Grundlage. Zusätzlich muss beim Versöhnen aber auch die Bereitschaft des Täters/Kränkers da sein. Darüber nächste Woche mehr.

Der Experte



Philip Streit ist klinischer Gesundheitspsychologe, Psychotherapeut, Lebens- und Sozialberater.

