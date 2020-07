Die drei bekannten Vertreter des Austropops,

Ulli Bäer, Matthias Kempf und Andy Baum,

waren gestern zum ersten Mal gemeinsam in der ,,Brücke" Graz.

Die drei Stars brachten einen Abend lang

englischsprachige, sowie auch ihre

neuesten Austropop Lieder in ihrem Programm.

Einen fantastischen Abend lang, hatten die zahlreich erschienen Gäste

auch Gelegenheit, längst bekannte Hits wie ,,Der Durscht" (von Ulli Bäer),

,,Still Remember Yvonne" (von Andy Baum),

,,Nur a Blattl von an Bam"(von Matthias Kempf) zu hören.

Für das Publikum gab es (leider nur) vier Zugaben

und die Künstler, erhielten am Ende

begeisterten Applaus von den vielen Fans.

Verein ,,Die Brücke"

Grabenstraße 39a

A-8010 Graz

www.bruecke-graz.com