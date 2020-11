Ursulinen-Kindergartenkinder: So cool wie der heilige Martin sein

Kinder des Ursulinen-Kindergartens verraten am heutigen Martinstag, inwiefern der berühmte Heilige ein Vorbild ist.

Kein Kindergartenjahr ohne Laternenfest und die Legende vom heiligen Martin: Auch wenn heuer einiges anders ist, zählt die Botschaft hinter dem beliebten Heiligen, der dem Bettler seinen halben Mantel schenkte. Denn in Zeiten wie diesen zählt Solidarität (siehe auch S. 4/5) und die Kinder des Ursulinen-Kindergartens zeigen es uns deutlich vor: Sie nehmen den heiligen Martin zum Vorbild und erklären, wie man agieren kann wie er und wo der Schutzheilige auch in der heutigen Zeit als Vorbild dienen kann.

Legende: Viktoria stellt dar, wie der heilige Martin von seinem Pferd herabsteigt, seinen Mantel teilt und die Hälfte einem Bettler gibt.

Helfende Hand reichen



Teilen, helfen, trösten: Otto weiß schon ganz genau, wie er die Werte des heiligen Martin in der Gegenwart leben kann. Und so sehen es auch seine Kindergartenfreundinnen und -freunde: teilen und anderen eine helfende Hand reichen – das ist die klare Botschaft. "Man kann jemandem helfen, wenn er etwas nicht so gut kann", erklärt Philipp und Alexander meint, dass man sein Werkzeug teilen könnte, damit Arme Häuser und Hütten bauen können. Johann beispielsweise geht mit seinen Eltern für den Opa einkaufen, teilt aber auch seine Jause und seine Stifte. Aber auch Spielsachen oder Gummibärchen werden gerne geteilt, wie es etwa Viktor und Joseph tun. "Teilen ist cool, nett und lieb", sagen die Kleinen, die deswegen auch so cool sein möchten wie der heilige Martin. Und stellvertretend für alle Kindergartenkinder sagen Julie, Carolin und Paulina allen Menschen Danke, die für andere im Einsatz sind.

Held: Otto erklärt, dass man teilen, helfen und trösten soll.

