Ein leeres Theater und sein einziger Bewohner: Das Stück "Der Bau" ist eine unheimliche 360-Grad-Tour.

Zuerst steht man am Treppenabsatz. In alle Richtungen leere, weiße Gänge – dann ein rotes Fahrrad und ein Mann mit einem Rohr über der Schulter. Gespielt wird der namenlose Protagonist von Florian Köhler, der sich hinter den Kulissen des Grazer Schauspielhaus seinen "Bau" aufbaut. Die Neuinterpretation von Franz Kafkas gleichnamigen Werk feierte gestern Premiere und funktioniert als Virtual-Reality-Theater. Via 360-Grad-Brille verfolgt der Zuschauer vom Sofa aus den Protagonisten. Die Kamera schwebt auf Höhe der Gerüste für die Techniker, dreht sich mit der Hydraulik unter den Bühnenbrettern – Achtung, nichts für schwache Mägen! – und taucht in den Orchestergraben. Überall sucht der Protagonist nach dem Ursprung eines seltsamen Geräusches, das die Ruhe in seinem Bau stört.

Virtual Reality-Brillen können für das Stück vom Schauspielhaus ausgeliehen werden.

Foto: kk

Metapher für den Stillstand

Irgendwo zischt es doch, der Protagonist murmelt und nippt an einer Tasse Tee. Im nächsten Moment führt er schreiend Selbstgespräche. "Der Bau" ist ein Blick in den Kopf eines verzweifelten Baumeisters, der mit der Außenwelt nichts anzufangen weiß. Eine Geschichte, die als Metapher für den Stillstand eine neue Dringlichkeit erhält: "Ich bin so alleine", tönt es aus dem Off, als der Protagonist einen Apfel in den dunklen Zuschauerraum rollen lässt. Dumpf landet der auf dem Boden. Das Geräusch hallt im leeren Theater wider.