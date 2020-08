Verkehrs-Angst in der Liebenauer Wohnidylle

In Liebenau wird ein neues Gebiet aufgeschlossen: Anrainer sorgen sich um Verkehr und Grünraum.

Grünflächen inmitten von Wohngebieten sind in Graz teilweise bereits rar geworden: Nun scheint ein weiteres ungenutztes Areal dem Bauboom zum Opfer fallen. Konkret geht es um die Entwicklung eines Gebietes in Liebenau, das in Summe über 35.000 Quadratmeter groß ist und sich zwischen Liebenauer Hauptstraße und Tangente befindet.

Entstehen sollen südlich der Firma Pachleitner Group nicht nur ein Büro- und Hotelbau, für den es bereits eine Baubewilligung gibt, sondern auch neue Wohnsiedlungen auf Höhe Doktor-Lister-Gasse und Mendelgasse. Von Seiten der städtischen Abteilung für Verkehrsplanung bestehen allerdings zahlreiche Aufschließungserfordernisse.

Schmale Gasse als Zufahrt

Unter anderem muss die Anbindung an das öffentliche Straßen- und Wegenetz sichergestellt werden. Laut einer Verkehrsuntersuchung soll diese Anbindung über die Lortzinggasse erfolgen. Um die Zufahrt zu erleichtern, ist ferner eine Linksabbiegespur von der Liebenauer Hauptstraße in die Lortzinggasse geplant.

Diese Planung hat nun aber die Bewohner in diesem engen Straßenzug alarmiert: "Hunderte von neuen Wohnungen sollen entstehen. Nicht jeder der neuen Bewohner wird die Straßenbahn nutzen, und nachdem die Lortzinggasse als einzige Zu- und Abfahrt fungieren soll, ist von einem erhöhten Verkehrsaufkommen auszugehen. Dafür ist diese Gasse mitten in einem ruhigen Wohngebiet viel zu schmal", erzählen Anrainer bei einem WOCHE-Lokalaugenschein. Weiterhin hoffen sie, dass eine andere Anbindungsvariante geprüft wird: "Im Idealfall kann die Zufahrt über die Liebenauer Tangente erfolgen."

Sorge um Kastanienbäume

Sollte das Projekt in dieser Form umgesetzt werden, sieht die Planung auch eine Verbreiterung der Lortzinggasse inklusive Schaffung eines Grünstreifens vor.

Die Anwohner sehen dieses Vorhaben ebenfalls kritisch: "Im Anfangsbereich der Gasse steht eine sehr alte Kastanienallee, die müsste dann gerodet werden. Die Allee ist ohnehin in Gefahr, weil am angrenzenden Areal ein Fitnessstudio entstehen soll. Da das tiefliegende Wurzelwerk der Bäume die vorhandene Böschung stützt, könnte es durch eine Rodung zu einem Setzen des Straßenfundaments kommen. Am besten wäre es, die Bäume zu belassen und das Fitnessstudio am unteren Ende der Böschung zu errichten." Das Wohnidyll, es scheint also in Gefahr zu sein: "Uns geht es nicht um das Verhindern von Projekten, es muss aber möglich sein, die Anrainer einzubinden und über andere Lösungsvarianten nachzudenken."