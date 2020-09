Der Jakominiplatz ist um einen Eis-Hotspot reicher: Mariane Leyacker-Schatzl eröffnet dort morgen die vierte Filiale ihrer Eisperle.



Eis-Fans kommen in Graz an der Eisperle nicht vorbei: Schlangen bilden sich vor den Salons in der Kaiserfeldgasse, Färbergasse und Conrad von Hötzendorf-Straße. Nun bekommt auch der Jakominiplatz Warteschlangenpotenzial, der nichts mit Bus und Bim zu tun hat.

Am morgigen Freitag, dem 4. September, eröffnet das Eisperle-Team am Stand 11, wo bis vor kurzem Blumen Hajek anzutreffen war. "Zur Feier des Tages haben wir etwas ganz Besonderes vorbereitet – eine Überraschungssorte", strahlt Leyacker-Schatzl, die – genauso wie die Grazerinnen und Grazer – auf einen wunderschönen Altweibersommer hofft.

Heiß auf Eis: Die neue Eisperle findet man am Stand 11 am Jakominiplatz.

Foto: Die Eisperle

hochgeladen von Martina Maros-Goller

Veganer Genuss für alle



Trotz Corona und der herausfordernden wirtschaftlichen Situation vieler Unternehmen hat die Eisperle heuer zweimal expandiert. Anfang Juni wurde die dritte Filiale in der Färbergasse eröffnet, morgen folgt die vierte am Jakominiplatz. Seit der ersten Eisperle im Jahr 2017 steht diese für pures, veganes Eis, das täglich und hochwertig mit Zutaten von regionalen Bio-Bauern produziert wird. "Ohne Fertigpasten, Konservierungsmitteln und anderen künstlichen Zusatzstoffen", erklärt Leyacker-Schatzl ihr Erfolgsrezept und kündigt an, dass weitere Shops folgen werden. Bis dahin heißt es: Abwarten und Eis schlecken.