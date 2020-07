Die Meisterschule für Kunst und Gestaltung an der Ortweinschule Graz stellt einen einzigartigen Eckpfeiler in der österreichischen Bildungslandschaft dar.

Als repräsentativer Höhepunkt der Ausbildung genießt die jährliche Abschlussausstellung im steirischen Kulturgeschehen hohes Ansehen und Beachtung, die einschneidenden COVID -19 Maßnahmen und Einschränkungen im Schulbereich führten jedoch letztlich auch hier zu einer Absage des Live - Events.

Um das künstlerische Schaffen der AbsolventInnen dennoch in adäquater Form einem interessierten Publikum präsentieren zu können, wurde für dieses Jahr eine virtuelle Ausstellung ins Leben gerufen. Diese Online – Galerie bietet, als individuelle Werkschau der Studierenden konzipiert, in höchst ansprechender Form in Bild und Text einen eindrucksvollen Überblick über alle Abschlussprojekte.

(Text: Prof. Curd Dautermann)

Link zur Meisterklasse der Ortweinschule - HIER

Link zur virtuellen Ausstellung - HIER