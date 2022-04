Mehrere Hotels, sowie ein Nachtlokal mit "Animierdamen" befanden sich in dem alten Gebäude gegenüber des Krankenhauses der Elisabethinen im Bezirk Gries, bevor in den 90er Jahren an dieser Stelle ein Neubau errichtet wurde.

GRAZ. In der Grazer Elisabethinergasse Nummer 10, als es noch die Nummer 12 war, befand sich einst das Hotel Deutinger, wie es auf dem Bild aus dem Fundus von Stadthistoriker Karl Albrecht Kubinzky aus dem Jahr 1890 zu sehen ist. Das kleine Hotel an der Ecke zur schmalen Niesenbergergasse wurde später zum Hotel Schütz, bevor das Haus aus dem späten 18. Jahrhundert im Jahr 1996 abgerissen und der heute noch bestehende, relativ hohe Neubau errichtet wurde.

Heute steht an dieser Stelle, gegenüber der Elisabethinen ein Neubau aus dem Jahr 1996.

Foto: Konstantinov

hochgeladen von Antonia Unterholzer

Zuvor befand sich in dem Gebäude aber auch noch das Hotel Zaualissen, sowie ein sogenanntes Animierlokal mit dem Namen „Kleiner Pelz“, abgeleitet von einem hier befindlich gewesenen Kürschner. "Mit diesem Etablissement hat der Altbau endgültig seinen Ruf verloren", gibt Kubinzky Einblick in die lebhafte Geschichte des Gebäudes.