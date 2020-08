vonHouseaus – "kräftige" Gründung trotzt Corona

Die neue Fittnessplattform "vonHouseaus" startete in der Krise voll durch.



Wie ist es Grazer Unternehmen in der Corona-Zeit ergangen? Gibt es aktuell Schwierigkeiten oder sind sie vielleicht sogar gestärkt aus der Krise hervorgegangen? Diesen Fragen widmet sich die WOCHE gemeinsam mit der Wirtschaftsabteilung der Stadt Graz.

Die Krise genutzt



Fitness ist nicht nur ein Trend, sondern für viele Menschen ein wichtiger Ausgleich im Alltag. Oft fehlt allerdings die Zeit fürs Fitnesstudio und genau dort setzt das neue Online-Programm "vonHouseaus" von Kathy und Stefan Pecnik an. Die beiden sind eigentlich Eigentümer der CrossFit-Box „Crossfit Graz“, aber im März ereilte sie von heute auf morgen dasselbe Schicksal wie viele: Sie standen vor dem Nichts. Hätte es Corona – und die gesamte heikle Situation für die Familie – nicht gegeben, dann gäbe also es auch kein „vonHouseaus“. „Wenn es einen nächsten Lockdown geben würde, dann würden wir nun hoffentlich etwas ruhiger schlafen“, so Kathy Pecnik, „und all unsere Mitglieder haben somit auch eine Sorge weniger.“

"vonHouseaus" besteht aus vier Programmen. Angefangen beim Einsteigermodell mit minimalem Equipment und Können bis hin zum Gym-Abobesitzer, der es einfach satt hat, sich selbst täglich Workouts aus den Fingern zu ziehen. Meldet man sich an, bekommt man jeden Sonntag sechs Workouts für die nächste Woche inklusive Videobeschreibung plus einen Zugang zur „House-Bibliothek“, in der jede Bewegung noch einmal via Video genau erklärt wird. Die beiden Pecniks abschließend: „Wir sind zwar ein Online-Programm, stehen aber jederzeit über Mails und Social-Media-Kanäle mit unseren Mitgliedern in Kontakt. Obwohl man ganz alleine zu Hause trainiert, ist man alles andere als einsam. Wenn man will, kann man sich durch Hashtags und Facebook-Gruppen messen beziehungsweise findet Fitnessbuddys.“ Alle Infos zu den einzelnen Programmen findet man auf www.vonhouseaus.com.