Auf die Dosis kommt es an: Auch in der Freizeit. Wie Sie Freizeitstress entkommen und stattdessen ihre Zeit wieder genießen, weiß WOCHE-Familienflüsterer Dr. Philip Streit.

Endlich Freizeit! Aber ja, da ist ja noch die Bandprobe. Zum Fußballverein muss ich auch noch und das Pferd ist zu versorgen! Die Kinder sind zur Musikschule zu bringen, am Wochenende ist großes Shopping angesagt und Freitag am Abend steigt die Party. Sie sind mit Terminen quasi zugepflastert in Ihrer sogenannten freien Zeit.

FOMO – Fear of Missing Out

Anstatt in der Freizeit abzuschalten geraten wir fast noch mehr in Stress. Warum das so ist? Der Hintergrund ist die Angst, wir könnten etwas versäumen. „FOMO“ heißt das in der Fachsprache: Fear of Missing Out.

Dabei ist gerade die Freizeit dazu da, die Seele baumeln zu lassen und entscheidend dafür Balance wiederherzustellen. Und Langweile ist super, sagen Motivationsforscher, denn sie macht ideenreich und kreativ. Sie müssen sich diese allerdings erlauben.

Tipps, um wieder zur Ruhe zu kommen

Es darf nun die Freizeit durchaus auch eine Herausforderung sein, aber sie sollte passend für Sie sein. Entspricht die Aktivität Ihrem Bedürfnis, macht sie Freude oder ist sie ein Muss? Wenn sie ein Muss ist – Sie spüren das am Knödel in Ihrem Zwerchfell –, dann ist es Zeit, innezuhalten um wieder ins Lot zu kommen und es in der Freizeit einfach entspannt laufen zu lassen.

Wie das gelingt? Hier einige Tipps:

1. Lassen Sie den Job, die Arbeit auch einmal vorbei sein. Halten Sie inne.

2. Nehmen Sie sich dann ein paar Momente, um zu sich zu kommen und gönnen Sie sich

bewusst Phasen der Ruhe und des Nichtstuns.

3. Reduzieren Sie sogenannte Freizeittermine, sagen Sie viel lieber: Es kommt, wie es kommt.

4. Lernen Sie Nein zu sagen zu überbordenden Aktivitäten.

5. Feiern Sie mit Maß und Ziel. Entdecken Sie auch Balkonien für ein besinnliches Zusammentreffen.

6. Schaffen Sie Ihren Einkaufsstress ab und handeln Sie vorausschauend. Dies schont die Seele und die Geldbörse.

7. Betreiben Sie sogenannte Hobbys, die der Seele guttun, machen Sie einen Spaziergang oder ein bisschen Sport. Suchen Sie dann Flow-Momente, in denen Sie in Ihrem Tun aufgehen und das Zeitgefühl zurückgeht.

8. Schlafen Sie konstant und regelmäßig, am besten zumindest 7 bis 8 Stunden. Gehen Sie vor Mitternacht zu Bett.

9. Es darf auch ein Fußball- oder Volleyballspiel sein, aber gehen Sie es entspannt an.

10. Denn auf die Dosis kommt es an. Ihre körperliche und geistige Fitness sowie ihr seelisches Wohl werden es Ihnen lohnen.

Der Experte für Familienfragen: Philip Streit

Foto: Jorj Konstantinov

hochgeladen von Lisa Ganglbaur

Der Experte

Dr. Streit Philip Streit ist klinischer Gesundheitspsychologe, Psychotherapeut, Lebens- und Sozialberater.Seit 1994 leitet er das „Institut für Kind, Jugend und Familie“ in Graz, das auch jetzt für Sie unter 0316/77 43 44 da ist.

Web: http://www.ikjf.at/

Haben Sie Fragen, wie sie ihr Leben gestalten sollen, brauchen Sie Rat? Ihre Fragen an Dr. Philip Streit gerne jederzeit an: redaktion.graz@woche.at