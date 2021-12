Erneut wurde im Grazer VinziNest gegrillt: Der Burgenländer Phillip Nussbaumer alias "Ringo" bekochte die Bewohner schon zum dritten Mal. Dieses Mal gab es auch Geschenke.

GRAZ. In den Weihnachtsfeiertagen braucht man etwas Anständiges im Magen, findet Phillip Nussbaumer, der vergangenes Jahr seinen Verein "Ringo for Homeless" gegründet hat. Jetzt tourt er mit seinem Team zu Notschlafstellen, um für die Ansässigen zu grillen. Gestern hat es ihn dafür nach Graz verschlagen, wo er die Bewohner der Einrichtungen VinziNest und VinziSchutz mit frischem Fleisch vom Grill versorgte.

Vor Weihnachten wurde im VinziNest gegrillt.

Foto: VinziWerke

Hendlbrust und Mehlspeise

Am Speiseplan standen auch dieses Mal unterschiedlichste Gerichte vom Rost – vom Hamburger bis zur Hendlbrust. Gewürzt und mariniert – selbstverständlich – vom Grillmeister „Ringo“ höchstpersönlich. „Ich stelle meine eigenen Gewürzmischungen her, die aus dem Handel sind im Vergleich nicht so gut.“ Zudem gab es hausgemachte Mehlspeisen zu verkosten.



Warum er das tut? „Besonders in der kalten Jahreszeit tut es gut, frische heiße Mahlzeiten zu sich zu nehmen", entgegnet der Grillmeister ganz selbstverständlich. "Die Menschen begegnen uns außerdem mit so einer großen Dankbarkeit, das freut uns natürlich sehr.“ Weil aber nicht nur warme Mahlzeiten untrennbar mit Weihnachten verbunden sind, sondern auch Geschenke, wurden später auch noch Geschenke überreicht, die im Zuge einer Wichtel-Challenge für die Bewohner gesammelt worden waren.

