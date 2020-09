Kleine, dafür abwechslungsreiche Projekte statt eine überschaubare Anzahl an Großveranstaltungen: Diese Grundausrichtung des Kulturjahres 2020 hat sich aufgrund der Coronakrise nun bewährt. Mit 1. Juli hat das kulturelle Leben wieder Fahrt aufgenommen, in Summe standen bereits wieder 14 Projekte mit Uraufführungen und 90 Einzelveranstaltungen auf dem Programm. "Die Krise hat dazu geführt, dass sich das Kulturjahr um 277 Bonustage bis weit ins nächste Jahr verlängert", erläutert der zuständige Stadtrat Günter Riegler. Auf das nächste Jahr müssen Interessierte aber nicht warten, denn bereits im heurigen Herbst warten wieder zahlreiche Highlights, die Riegler gemeinsam mit Programm-Manager Christian Mayer vorgestellt hat.

So will Graz künftig nicht sein

"Der September ist ein starker Kulturmonat in Graz, daher gibt es auch heuer einige Premieren", weiß Mayer zu berichten. Corona mag viel durcheinandergewirbelt haben, die zentrale Fragestellung "Wie wir leben wollen" wurde aber beibehalten. Einen eher düsteren Blick in die ferne Zukunft unternimmt etwa Georg Hartwig in "Dystoptimal". Der Künstler hat mit einer neuen Smartphone-App für das Kulturjahr unterschiedliche Szenarien entwickelt und Themenfelder bespielt. Er tangiert dabei die Themen Luftverschmutzung, Ressourcenverbrauch, Städteverdichtung und Konsumgier. Das Spezielle: An 17 gekennzeichneten Plätzen in Graz kann man mit der auf dem Smartphone geöffneten App die Umgebung durch diese dystopische Linse der Zukunft betrachten.

Damen retten Graz

"Die Stadt der Rabtaldirndln: Graz" feht am 14., 16., 18., 19., 20. und 21. September (jeweils 19 Uhr) sowie am 20. September (11 Uhr) im Büro für Pessi:misus (Waagner-Biro-Straße 20) über die Bühne. Dabei folgen die eingangs erwähnten Rabtaldirndln de verzweifelten Hilferuf der Stadt, denn Graz ist in der Hand des Bösen. Anstelle von James Bond liegt es an den Frauen, die City zu retten. Die Performance findet in einer leerstehenden Lagerhalle hinter dem Hauptbahnhof statt und gleicht einem Filmset. Das Publikum ist dabei Teil des Plots und fungiert als Komparserie. Eines darf man vorher schon sagen: Graz wird wieder erblühen.

Der Gang nach Eggenberg

Die Camera Austria beschäftigt sich ab September mit "Die Stadt & Das gute Leben". Gezeigt werden soll, welche Rolle Städte heute angesichts zahlreicher gesellschaftlicher, sozialer, kultureller und ökologischer Krisen und Gegensätze spielen. Spannend wird auch sein, wie man diese Fragen im Hinblick auf konkrete lokale Situationen in Graz übersetzen kann. Um diesen Fragen nachzugehen, arbeitet Camera Austria mit Institutionen und Initiativen im Stadtteil Eggenberg/Eggenlend zusammen, die alle an einer Verbesserung der Situation für die Vielen arbeiten. Die Camera Austria öffnet sich daher für ein heterogenes, partizipatives Programm mit offenem Ausgang, das mit den Partnern und ihren Communities entwickelt und umgesetzt wird. Ein Monat geht man dafür nach Eggenberg, ehe man Ende Oktober zurückkehrt.

Historischer Text, neu aufbereitet

Im Oktober sticht dann das Projekt vom Theater im Lend (The Chorus Project, Orestie Reloaded) heraus. Dabei entwickeln vier künstlerische Teams in vier Ländern (Deutschland, England, Österreich, Mazedonien) Neuinterpretationen und Überschreibungen der Orestie, eines 2.500 Jahre alten Textmaterials. Im Zentrum der neuen Stücke stehen Fragen wie "Was ist der Chor heute" oder "Was ist Demokratie?".

"Allein an diesen Beispielen sieht man, wie vielfältig das Angebot im Kulturjahr ist. Ich lade alle Grazer ein, diese Veranstaltungen zu besuchen", sagt Riegler abschließend. Einen Überblick über sämtliche Projekte gibt es unter https://www.kulturjahr2020.at.