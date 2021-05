Zum siebten Mal findet das Musikfestival "Arsonore" im Schloss Eggenberg statt: Von 8. bis 12. September 2021 spielen junge Talente und alteingesessene Klassikstars im Planetensaal auf.

"Rebellion und Revolution", lautet das Thema der diesjährigen Ausgabe des Musikfestivals – und nichts könnte besser zu diesem Frühjahr passen, zu dem Befreiungsschlag der Kunst nach langer Pause. Findet zumindest Markus Schirmer, Professor an der Grazer Kunstuniversität und von Anfang an Künstlerischer Leiter des "Arsonore". Auch dieses Mal hat er ein reiches Festivalprogramm zusammengestellt, das von etablierten Musikern und jungen Nachwuchstalenten gleichermaßen bestritten wird. Dieses Mal ist außerdem Starmania-Finalist Fred Owusu als Gast dabei, wenn zum Finale Black Music in einem einzigartigen Konzertmix gespielt wird.

Pippi Langstrumpf und Chopin

Es ist ein Programm, das nichts dem Zufall überlässt: Schirmer hat seine Konzertabende mit Liebe zum Detail geplant und mit Querverbindungen bestückt, so dass der geneigte Festivalbesucher den einen oder anderen Künstler mehr als einmal zu hören bekommt. Besonders gestaltet ist neben dem Eröffnungsabend, der mit "Aufbruch zur Freiheit" betitelt ist, auch der Freitag, 10. September, an dem die Arsonore-Stars von morgen aufspielen. Unter dem Motto "Sei frech, wild und wunderbar" bringt dieser Konzertabend blutjunge Künstlerinnen wie die erst dreizehnjährige Pianistin Soley Blümel oder die gleichaltrige Violinistin Patricija Avišič auf die Bühne. Gespielt werden der große polnische Komponist Frederic Chopin und der Franzose Maurice Ravel. Dazwischen liest die österreichische Schauspielerin Aglaia Szyszkowitz Passagen aus Astrid Lindgrens Kinderbuch "Pippi Langstrumpf", aus dem auch das Titelmotto des Abends stammt.

Mini-Konzert bei der Präsentation des diesjährigen Festivalprogramms: Fred Owusu und Markus Schirmer spielten gemeinsam.

Black Music als Grande Finale

Auch für den Abschluss des Festivals am Sonntag, 12. September hat sich Schirmer spannende Programmpunkte überlegt: Das für diesen Abend zusammengetrommelte "Arsonore Spirit Orchestra" zeichnet die Geschichte der Black Music von ihren Ursprüngen im Jazz bis zum zeitgemäßen R&B nach. Eigens eingeflogene Stars aus New York treffen dafür auf lokale Künstler wie den Grazer Fred Owusu, der sich den zweiten Platz in der Show "Starmania" holte.

Der Vorverkaufsstart für "Arsonore" ist für Donnerstag, 1. Juli angesetzt. Reserviert werden kann entweder unter tickets@arsonore.at oder unter www.arsonore.at