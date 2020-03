Philip Streit über positiv-konstruktiven Umgang mit der Angst.



Nicht nur in Zeiten des Coronavirus ist die Angst oft ein bestimmendes Gefühl in unserer Gesellschaft – und alle wollen sie bekämpfen. Dabei geht das gar nicht, denn sie gehört zu uns, seit wir Menschen Menschen geworden sind. Angst aktiviert die Energie, die es uns ermöglicht, in uneindeutigen Gefahrensituationen zu reagieren. Beim Menschen entstehen in der Regel zwei Arten von Angst: Eine, die uns klein macht und uns in den Keller gehen lässt, und eine, die uns wachsen lässt. Natürlich hängt die Angst auch von der Intensität des Reizes ab, aber wir Menschen haben es in der Hand, ob wir aus der Angst ein gefährliches und bekämpfenswertes Monster machen oder ob sie für uns zum Freund und Helfer wird, der uns hilft, Herausforderungen zu bewältigen.

Das Coronavirus beispielsweise, das objektiv gesehen weit weniger gefährlich ist als die Grippe, ist ein Paradebeispiel dafür, wie wir die Angst wider besseren Wissens durch Medien, aber auch durch unsere Gedankenspiralen zum Monster werden lassen. Dabei täte gerade hier ein positiv-konstruktiver Umgang mit dem uneindeutigen Gefahrensignal „Virus“ sehr gut, um gelassen und zuversichtlich reagieren zu können.

Hier einige Tipps, wie das geht:

1. Begrüßen Sie die Angst als Energiespender in herausfordernden Situationen.

2. Wenn Sie merken, dass sie kommt, halten Sie inne – so verhindern Sie Panikreaktionen, das können Sie lernen.

3. Schaffen Sie Ordnung. Dies gibt der Angst dann einen Platz, wo sie für Wachstum sorgen kann.

4. Das gelingt am besten, wenn Sie in Resonanz mit sich selbst sind, liebevolle Beziehungen zu anderen pflegen und den Angstimpuls akzeptieren.

5. So entsteht energievolle Gelassenheit und Sie können sich zuversichtlich an die Lösung der Herausforderung der uneindeutigen Gefahrensituation machen.

6. Nehmen Sie Ihre Sorgen, aber auch die Sorgen Ihrer Kinder rund um Ängste ernst. Verbinden Sie sich mit Ihnen und informieren Sie dann stützend, sachlich und offen zum Thema.