Wo Schmetterlinge fürs Gute fliegen: Ursulinen-Projekt für Schmetterlingskinder

Werken mit Mehrwert: Mit Schmetterlingen sammeln Ursulinen-Schüler Spenden für Schmetterlingskinder.

"Schmetterlingskinder haben eine ganz empfindliche Haut", erklärt Christian. Gemeinsam mit seinen Klassenkollegen der Volksschule der Ursulinen zeigt er den "Großen", also Schülern des Gymnasiums, wie Papier von Hand geschöpft wird. "Durch dieses schultypenübergreifende Projekt zwischen Volksschule, Neuer Mittelschule und Gymnasium wollen wir Spenden für Debra Austria – eine Organisation, die Schmetterlingskinder unterstützt – sammeln", erklärt Werklehrerin Marianne Kiem. Als Schmetterlingskinder werden Kinder bezeichnet, die an Epidermolysis bullosa, einer genetisch bedingten Hautkrankheit, leiden.

Gespannt: Unter der Anleitung von Marianne Kiem lernen die Kinder, wie Papier von Hand geschöpft und weiterverarbeitet wird.

Foto: Jorj Konstantinov

hochgeladen von Martina Maros-Goller

Motivation für den guten Zweck



Um Betroffenen unter die Arme zu greifen, wird im Werkraum eifrig gearbeitet. Bis Juni wollen sie ihre Arbeit fortsetzen und im Familienkreis Paten suchen, die gegen eine Spende auf ihre Schmetterlinge achtgeben. "Die Erlöse gehen direkt an Debra Austria", so Kiem weiter. Jeder Handgriff sitzt, die insgesamt 74 teilnehmenden Kinder stellen je zwei Schmetterlinge her. Valerie und Julia mixen die Pulpe. "Zerrissene Zeitungen werden über Nacht eingelegt und danach gemixt, damit das Papier geschöpft werden kann", führt Julia aus. Nach dem Schöpfen, Abtropfen und Abtupfen wird gegautscht. "Wir stürzen das Ganze, walken es aus, pressen und bügeln es", erzählen die Kinder stolz. Danach werden die Schmetterlinge mit Draht geformt und mit handgeschöpftem Papier unterlegt.

Pulpe: Valerie und Julia sind hochkonzentriert bei der Arbeit.

Foto: Jorj Konstantinov

hochgeladen von Martina Maros-Goller

Kinder helfen Kindern



"Die Herstellung macht großen Spaß, aber noch toller ist es, dass wir kranken Kindern helfen, damit es ihnen besser geht", strahlen kleine wie große Schüler. Aber wie viel Arbeit steckt in so einem Schmetterling? "Mittelviel", meint Christian abschließend und lädt auch alle WOCHE-Leser ein, über die Website der Ursulinen (www.ursulinen.at) für Debra Austria zu spenden und ihr karitatives wie kreatives Projekt zu unterstützen.