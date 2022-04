Die soziale Organisation "Zeitpolster" bietet innovative Ansätze, um eigenverantwortlich die persönliche Altersvorsorge zu sichern. Derzeit wird Verstärkung für das Projekt in Graz gesucht.

GRAZ. Zeitpolster ist eine soziale und österreichweit tätige Organisation, die Helfer:innen an Menschen mit Unterstützungsbedarf – insbesondere an ältere Personen und Familien mit Kindern – vermittelt. Die Helfer:innen bekommen dabei für ihr Engagement eine Zeitgutschrift, auf die sie später zurückgreifen können, wenn sie selbst einmal Unterstützung brauchen. Die Stunde kostet für alle, die Hilfe in Anspruch nehmen lediglich 8 Euro.

„Die Pandemie hat uns gezeigt, wie sehr unser Betreuungs- und Pflegesystem unter Druck steht. Auch hierzulande stoßen wir immer mehr an Grenzen“, so Gernot Jochum-Müller, der aus diesem Problem heraus die innovative Betreuungsorganisation gegründet hat.

Auch in Graz wird jetzt Nachbarschaftshilfe angeboten.

Infoabend für Verstärkung

Mittlerweile bietet Zeitpolster auch in Graz kostengünstige Nachbarschaftshilfe an. Die Organisation sucht dringend weitere Teammitglieder, die beim Koordinieren und Vermitteln helfen. Gesucht werden hierfür Menschen, die ein wenig Zeit übrighaben und sich gernesozial engagieren. Alle Teammitglieder bekommen, ebenso wie die Helfer:innen, für ihr Engagement Stunden gutgeschrieben – Stunden, für den Tag, an dem sie selbst einmal Hilfe brauchen sollten.

Für alle, die an der Mitwirkung an dem Projekt interessiert sind, findet am Dienstag den 19. April um 18.15 Uhr ein Informationsabend in der Waagner-Biro-Straße 105 (gegenüber des Science Towers) statt.

