Ziel: Gefahrloses Warten auf den Bus

Nicht nur einmal hat die WOCHE im heurigen Jahr über fehlende Gehsteige in Graz berichtet – das Leser-Echo war enorm. Jetzt ist das Thema auch wieder im Grazer Gemeinderat präsent. Konkret geht es FPÖ-Mandatarin Astrid Schleicher um eine Bushaltestelle an der Kreuzung Petersbergenstraße/Pachernweg. "Dort gibt es keinen Gehsteig, dazu ist die Haltestelle nicht ersichtlich und die gelbe Hinweistafel für stadteinwärts fahrende Autolenker nicht zu sehen. So entsteht ein Sicherheitsrisiko für die wartenden Fahrgäste. Vor allem in der Früh zu Schulbeginn stehen hier Kinder und laufen Gefahr, von einem Kfz erfasst zu werden", sagt Schleicher. Ihrer Ansicht nach solle die Stadt prüfen, ob die betroffene Haltestelle mittels Bodenmarkierung sichtbarer gemacht werden könne und ob es weitere ungesicherte Haltestellen in Graz gibt. Wer solche kennt, kann auch an leserbrief@woche.at schreiben.