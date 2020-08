Zum Grazer Flughafen fahren oder fahren lassen - Was bietet sich an?

Viele Menschen in Graz kennen dieses Problem: Man macht sich auf den Weg in den Urlaub und man muss dann sein Auto irgendwo parken und für die ganze Urlaubsdauer Gebühren zahlen. Die andere Option ist oft, dass Familienangehörige sich die Mühe machen, einen zum Flughafen zu fahren.

Doch oft ist das natürlich mit gewissen Problemen verbunden, wenn der Flug z.B mitten in der Nacht startet, oder niemand Zeit hat. Oft fällt dann die Wahl auf ein Taxi.

das allseits beliebte Flughafentaxi

Wenn man in den Urlaub fliegt, hat man oft auch seine Familie und eine ganze Menge Gepäck dabei. Da ist ein geräumiges Taxi sehr hilfreich. Es ist nicht unüblich, dass dieses Flughafentaxis relativ groß sind. Viele bieten Platz für bis zu acht Personen. Auch fahren sie natürlich nachts, meistens rund um die Uhr und bieten unter Umständen weitere interessante Services, z.B. die Überprüfung, ob der Flug Verspätung hat.

Lohnt sich das Bringen und Abholen?

Meiner Ansicht nach ist das eine gute Sache. Für mich als Autofahrer ist es nie wirklich besonders schön, mit fremden Menschen zusammen zu fahren. Wenn es allerdings um die kurze Fahrt zum Grazer Flughafen geht, ist das vollkommen in Ordnung. Ich muss mir dann zumindest keine Gedanken machen, wie ich dort hinkomme, oder was mit meinem Auto passiert, wenn es dort stehen bleibt. So lässt sich die Reise etwas entspannter genießen, ob es nun Urlaub ist, oder eine Geschäftsreise.

Zudem ist auch der Preis vermutlich geringer als bei vielen anderen Optionen, vom Aufwand ganz zu schweigen. Immerhin ist es für Freunde oder Verwandte nicht wirklich angenehm, wenn sie nachts aufstehen müssen, nur um zum Flughafen zu fahren.