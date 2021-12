Großer Sprung für das steirische Sport-Budget: Für das nächste Jahr gibt es ein Plus von über 50 Prozent.

Es sind ziemlich gute Nachrichten für den steirischen Sport, auf die sich Sportlandesrat Christopher Drexler mit Finanzreferent Anton Lang geeinigt hat: Das Budget für die Sportagenden im Land Steiermark steigt im Jahr 2022 auf rund 11,1 Millionen Euro Euro) an, das ist ein Zuwachs von fast 55 Prozent im Vergleich zu 2021. In absoluten Zahlen: Es stehen rund 3,9 Millionen Euro mehr zur Verfügung. "Eine solche Erhöhung ist in der Betrachtung der vergangenen Jahre – und Jahrzehnte – einzigartig und bedeutet einen riesigen Sprung für das steirische Sport-Budget", ist Drexler darüber hoch erfreut.

Mehr Geld im Breiten- und im Spitzensport

Die Mittel sind natürlich längst verplant: Wichtig ist, dass mehr Mittel für die Sportförderung und damit direkt für Sport und Bewegung der Steirerinnen und Steirer zur Verfügung sein wird. Ein Schwerpunkt wird dabei auf Sport- und Bewegungsinitiativen für Kinder und Jugendliche liegen.

In die landeseigene Sportinfrastruktur wird ebenfalls investiert: DasLandessportzentrums wird erneuert, die Investitionen in das Nordische Zentrum in Eisenerz werden durch eine Erweiterung und Modernisierung der Langlauf- und Skirollerstrecke ergänzt. Die von Drexler angekündigte Sportstrategie, die im Jahr 2022 konkrete Formen annehmen wird, wird außerdem die Basis für den Einsatz der Finanzmittel des Sportressorts für die kommenden Jahre darstellen.

„Es ist uns gelungen einen wirklich großen Sprung im Sportbudget des Landes zu machen und damit mehr Geld für Sport und Bewegung einsetzen zu können. Damit wollen wir weiter daran arbeiten, die Bedeutung des Sports für unsere Gesellschaft zu unterstreichen und mehr Steirerinnen und Steirer in Bewegung zu bringen", so Drexler. Man werde sich in den kommenden Monaten intensiv mit Strategien auseinandersetzen, wie man das Sportland Steiermark stärken könne – vom Breitensport bis zum Spitzensport.

Kampf gegen die Pandemie

Gerade nach einem Jahr, das so viele enorme Kraftanstrengungen aller mit dem Sport verbundenen Menschen in der Steiermark gefordert hat, ist die Budgeterhöhung für 2022 ein wichtiges Signal: „Auch 2021 hat uns die Pandemie wieder vor große Herausforderungen in allen Bereichen des täglichen Lebens und damit natürlich auch im Sport gestellt. Es war ein weiteres Jahr, in dem Sportlerinnen und Sportler, Verbände, Vereine, deren Mitglieder wie auch alle Funktionärinnen und Funktionäre durch unzählige Höhen und Tiefen gehen mussten. Viele dieser Herausforderungen konnten durch den enormen Einsatz aller Verantwortlichen dennoch gemeistert werden", so Drexler abschließend.