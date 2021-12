In Andritz, St. Peter und Mariatrost sind mit den konstituierenden Bezirksratssitzungen jeweils die grünen Kandidaten zu Bezirksvorstehern gewählt worden. Beschlossen wurde auch, dass sich mit der Bezirksvorstehung abgewechselt wird.

GRAZ. Gleich drei Bezirke erhalten nach den Wahlen in den konstituierenden Bezirksratssitzungen grüne Bezirksvorsteher: Andritz, St. Peter und Mariatrost. In Gesprächen wurde darüberhinaus vereinbart, dass sich jeweils drei Parteien in den nächsten fünf Jahren mit der Bezirksvorstehung abwechseln werden.

Benjamin Kaan, Geschäftsführer der Grazer Grünen zeigt sich vom Ergebnis zufrieden: "Ich freue mich sehr, dass die Grünen erstmals drei Bezirksvorsteher*innen in Graz stellen. In Andritz und St. Peter werden wir im Laufe der Periode an KPÖ bzw. SPÖ, in Mariatrost an KPÖ bzw. ÖVP übergeben. In den Bezirken stehen für uns eine zukunftsorientierte Klimaschutzpolitik und eine konstruktive Zusammenarbeit mit der Bevölkerung im Mittelpunkt."

Fußgänger und Radfahrer

In Andritz möchte die 37-jährige Xenia Hobacher, die mit 8 von 12 Stimmen gewählt wurde, ihren Schwerpunkt auf Fußgänger, Radfahrer und eine bessere Taktung im öffentlichen Verkehr setzen. Die studierte Pädagogin und Mutter von 2 Kindern, die auch in leitender Funktion im Sozialbereich tätig ist, möchte zudem eine gute und überparteiliche Zusammenarbeit im Bezirksrat fördern. Alle Bewohner von Andritz sollen bei ihr jederzeit ein offenes Ohr für ihre Anliegen finden.

Xenia Hobacher möchte als Bezirksvorsteherin zur Verbesserung der Verkehrssituation für Fußgänger und Radfahrer in Andritz beitragen.

Lebensqualität und Klimaschutz

Der Erhalt der Lebensqualität, Klimaschutz, soziale Massnahmen und eine bessere Kommunikation schreibt sich Astrid Wlach als neue Bezirksvorsteherin in Mariatrost auf die Fahnen. Die Wahl der 49-jährigen Erwachsenenbildnerin erfolgte einstimmig. Auch sie plädiert für sanfte Mobilität und die Verbesserung von Rad- und Gehwegen.

Der Erhalt der Lebensqualität und Klimaschutz stehen für Astrid Wlach als neue Bezirksvorsteherin in Mariatrost im Vordergrund.

Schwerpunkt Verkehr

Der neue Bezirksvorsteher von St. Peter ist Matias Neumann. Der 1958 geborene, selbstständige Lebensberater wurde mit 6 von 10 Stimmen gewählt und möchte seinen Fokus auf lokal umsetzbare Beiträge zum Klimaschutz und somit seinen Schwerpunkt auf die Verkehrssituation in St Peter legen. Dabei soll auch auf eine stärkere Einbindung der Bewohner dieses Bezirks nicht vergessen werden.

Wünscht sich eine stärkere Einbindung der Bewohner von St. Peter: Matias Neumann als neuer Bezirksvorsteher.

