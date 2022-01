Am Montag (10. Jänner) wurden die neuen Grazer Bezirksvorsteher angelobt. Der neue Vorsteher der Inneren Stadt Alfred Strutzenberger (KPÖ) sprach mit der Woche über gute Zusammenarbeit in der Bezirksvertretung und Herausforderungen im Bezirk.

GRAZ. Zwei Stunden vor seiner offiziellen Angelobung traf sich die Woche mit Alfred Strutzenberger (KPÖ) am Franziskanerplatz. "Hier im ersten Bezirk ist es überall schön, da ist es eigentlich egal wo man sich verabredet", so der neue Bezirksvorsteher der Inneren Stadt. Strutzenberger ist Büroleiter von Bürgermeisterin Elke Kahr und arbeitet seit vielen Jahren im Rathaus – seit nun bald zehn Jahren ist er im Bezirksrat vertreten, zuerst als zweiter, dann als erster Bezirksvorsteher-Stellvertreter.

Lebensqualität im Fokus

Strutzenberger ist aber auch Bewohner der Inneren Stadt, zumindest fast: Er wohnt 50 Meter von der Grenze zum ersten Bezirk entfernt. Er kennt also die Innere Stadt als Wohnraum und dieses Thema ist ihm besonders wichtig: Als Bezirksvorsteher sieht er sich vor allem als Vertreter der Bewohner. Deshalb will er sich auch dafür einsetzen, eine Balance zwischen Wohnen und Veranstaltungen zu finden. "Wir wollen den Faktor Lebensqualität in den Fokus rücken", betont Strutzenberger. Veranstaltungen in der Innenstadt verursachen viel Lärm, zum Unmut der Bewohner. Veranstaltungen vollkommen zu verbannen sei aber nicht das Ziel: "Wir wollen natürlich keine Spaßbremsen sein – die Innere Stadt soll keine tote Kulisse werden".

Was Strutzenberger freut, ist dass es auch in der Inneren Stadt Gemeindewohnungen gibt. Das führe zu sozialer Durchmischung und sei seiner Meinung nach ein Indikator für eine funktionierende Innenstadt. Für den Erhalt der Gemeindewohnungen setzt er sich deshalb ein.

Ruhepolitik

"Die Zusammenarbeit in der Bezirksvertretung hat immer sehr gut funktioniert", erzählt Strutzenberger. Es herrsche auch überparteilich Konsens bei den allermeisten Themen und es werde sehr konstruktiv in der Bezirksvertretung zusammengearbeitet. "Bei uns gibt es keine Stellvertreterkriege", betont der Vorsteher.

"Bei uns gibt es keine Stellvertreterkriege"

Überhaupt übt sich Strutzenberger ganz im Stil der Grazer KPÖ in Bescheidenheit und pflegt nach eigenen Angaben eine "Ruhepolitik": Man dürfe sich selbst nicht in den Vordergrund stellen, sondern den Bewohnern zuhören und ihnen freundschaftlich auf Augenhöhe begegnen. Dieses Klima will der neue Bezirksvorsteher unbedingt auch in Zukunft wahren.