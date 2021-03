Es ist zwar erst wenige Wochen her, dennoch lassen sich schon jetzt umfassende positive Ergebnisse erkennen: Die Rede ist vom "Health Tech Hub", einer Konferenz, die bereits zum dritten Mal Graz zum Hotspot der Medizinbranche im Hightech-Bereich macht. Organisiert wird die Veranstaltung, die natürlich heuer virtuell stattfand, vom "Enterprise Europe Network" (EEN) und der steirischen Wirtschaftsförderung SFG. Ein bunter Bogen, der vom EKG aus der Matratze und smarte Blutdruckmessgeräte über Smart-living bis hin zu wearables (am Körper getragene Computertechnologien) – der digitale Gesundheitsmarkt ist einer der schnellst wachsenden Branchen. Und steirische Konzerne und Start-ups drängen dabei mit innovativen Ideen in den Weltmarkt.

43 Länder aus der ganzen Welt mit dabei

Einerseits war also die Steiermark präsent, unter anderem mit dem Humantechnologie-Cluster, der Med-Uni, dem Sciene Park, den Elisaebethinen und den Grazer Gesundheitszentren. Andererseits war die ganze Welt virtuell in der grünen Mark zu Gast: Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus 43 Ländern (Europa, Asien, Afrika, Amerika) tauschten sich über die immer rasanter werdende Entwicklung der Medizintechnik aus. Rund 500 Wirtschaftsgespräche und Geschäftsanbahnungen machte die EEN im Rahmen der Veranstaltung möglich, diverse Pitchingmöglickeiten vor Investoren führten für einige steirische Unternehmen zu erfolgsversprechenden internationalen Kooperationen.

Die Bilanz kann sich also sehen lassen: Es wa eine actionreiche virtuelle Veranstaltung mit faszinierenden Themen, internationalen Keynotes und vielem mehr.

Sieht im Medizinbereich große Chancen für steirische Unternehmen: SFG-Chef Christoph Ludwig

Netzwerk zählt

Gerade in Zeiten wie diesen sei der Aufbau starker Netzwerke wichtiger denn je, ist SFG-Geschäftsführer Christoph Ludwig überzeugt. Aus diesem Grund habe man Teilnehmern der diesjährigen Zugang zu vielen relevanten Akteuren im Bereich Technologietransfer, Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie sowie Innovationen im Frühstadium angeboten. Was das auf Dauer bringen kann? „Die Steiermark positioniert sich nachhaltig als europäische Life-Science-Spitzenregion – der Health tech Hub ist auf dem Weg zum Fixpunkt im Jahreskalender der Branche weltweit. Neben der exzellenten Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft verfügt unser Standort so über ein fruchtbares Klima für Innovation", so Ludwig abschießend.