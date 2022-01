Freiheitliche Arbeitnehmer kritisieren Personalmangel beim Arbeitsmarktservice, auf einen Mitarbeiter kommen rund 280 Personen, die er betreuen sollte.

Auch wenn die Zahlen tendenziell durchaus erfreulich sind: Mit Stand Dezmeber 2021 befinden sich immer noch rund 336.000 Österreicherinnen und Österreicher auf Suche nach einer Arbeit. Weitere rund 66.000 Menschen befinden sich aktuell in Schulungen des Arbeitsmarkservices (AMS). Harald Korschelt von den freiheitlichen Arbeitnehmern ergänzt: "Das AMS ist der wichtigste Partner am Arbeitsmarkt in Österreich, es soll beraten, informieren, qualifizieren und finanzielle Förderungen überprüfen und veranlassen." Zuständig ist man unter anderem für Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Weiterbildungsgeld und Altersteilzeit. Außerdem werden Alterspensionen, Invaliditätspensionen und Rehabilitationsgeld während der Antragsbearbeitung bei der Pensionsversicherungsanstalt bevorschusst.

Mehr Mitarbeiter einstellen

Diese Aufzählung dokumentiere die Vielfältigkeit, der Haken dabei: Zurzeit kommen auf eine Mitarbeiterin bzw. auf einen Mitarbeiter des AMS rund 280 Kunden. Deshalb fordern die Freiheitlichen dringend eine Aufstockung der Mittel, um neue AMS-Mitarbeiter einstellen zu können.