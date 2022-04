Sollen Radfahrende in Zukunft mit jährlichen Fixbeträgen zur Kasse gebeten werden? In der Schweiz heiß diskutiert, ist eine Radl-Vignette für die Grazer Gemeinderatsfraktionen kein Thema – mit einer Ausnahme.

GRAZ. Auch abseits steigender Spritpreise würden Autofahrer mit Kfz-Steuern und erhöhten Parkgebühren zunehmend belastet, begründet Nationalrat und Transportunternehmer Benjamin Giezendanner von der Schweizerischen Volkspartei seinen Vorstoß, mit dem er und seine Parteifreunde künftig Radfahrende mit 20 Franken (rund 19 Euro) pro Jahr und Fahrrad zur Kasse bitten wollen. Dies sei, so die Rechtskonservativen, nur fair, denn ihrer Ansicht nach würde man mit dem Fahrrad die Infrastruktur bisher umsonst benutzen.

Judith Schwentner (Grüne): "Mein Ziel ist es mehr Personen dazu motivieren, auf das Fahrrad umzusteigen! Deshalb planen wir da im Rahmen der Radoffensive 2030 zahlreiche neue Radwege und die Optimierung der bestehenden Routen."

Foto: Marusa Puhek

hochgeladen von Christoph Lamprecht

In Graz ist Derartiges für die meisten Gemeinderatsparteien keinesfalls denkbar und auch mit der Argumentation der Schweizer Rechtspopulisten kann man wenig anfangen. "Die Kosten für die Bereitstellung und Instandhaltung der Verkehrsinfrastruktur sind ungleich höher als die Einnahmen aus Kfz-Steuern oder Parkgebühren und werden von der Allgemeinheit, den Steuerzahlerinnen und -zahlern, also natürlich auch den Radfahrerinnen und -fahrern sowie Fußgängerinnen und Fußgängern, getragen“, so die für den Verkehr zuständige Vizebürgermeisterin Judith Schwentner von den Grünen. Eine Vignette für Radfahrende sieht sie – ähnlich wie ihre Kollegen aus der Stadtregierung sowie ÖVP und Neos – als "völlig falsches Signal".

Alexis Pascuttini (FPÖ): "Wir investieren in den nächsten Jahren 100 Millionen Euro in die Radoffensive für Graz und daher ist es nur gerecht, wenn die Radfahrer einen kleinen Beitrag dazu leisten."

Foto: FPÖ

hochgeladen von Christoph Lamprecht

Mehrheit gegen Vignette

Andere Töne kommen vom FreiheitlichenAlexis Pascuttini: "Radfahrer sind als vollwertige Verkehrsteilnehmer zu behandeln und sollen die vollen Pflichten übernehmen müssen." So will er gar Nummerntafeln für Fahrräder vorschreiben, "da rücksichtsloses Fahrradfahren und die Zahl der Fälle von Rad-Fahrerflucht ein massives Sicherheitsproblem darstellen“.

Weder Lärm, noch Abgase und gut für das Gesundheitssystem: "Diese positiven Seiten [des Radfahrens] steuerlich zu bestrafen, wäre absurd", so Christine Braunersreuther (KPÖ).

Foto: Stadt Graz/Fischer

hochgeladen von Christoph Lamprecht

KPÖ-Klubobfrau Christine Braunersreuther ist sich hingegen sicher: "Fahrräder erzeugen weder Abgase noch Lärm und brauchen deutlich weniger Platz als Autos. Wer häufig mit dem Rad fährt, lebt gesünder und spart damit dem Gesundheitssystem Kosten. Dies steuerlich zu bestrafen, wäre absurd." Auch die Neos sind gegen neue Abgaben: "Es ist Aufgabe der Politik, das Steuergeld effizient einzusetzen und für attraktive und sichere Radwege zu sorgen”, meint der pinke Fraktionsvorsitzende Philipp Pointner.

Philipp Pointner (Neos) ist der Meinung, dass durch "effizienten Einsatz von Steuergeld" bessere Radinfrastruktur geschaffen werden kann. Für neue Abgaben ist er nicht zu haben: "Schließlich leben wir in einem Hochsteuerland."

Foto: Neos

hochgeladen von Christoph Lamprecht

Nicht begeistert von der Vignetten-Idee zeigt sich auch SPÖ-Chef Michael Ehmann: "Aus meiner Sicht ist es eine nicht notwendige Hürde in Hinblick auf Forcierung der sanften Mobilität."

Michael Ehmann (SPÖ): "Ich stehe dem [Einführen einer Fahrrad-Vignette] mehr als skeptisch gegenüber. Es verteuert vor allem für Familien das Radfahren enorm, wenn man bedenkt, wie oft man für Kinder wegen des Wachstums Räder kauft. Außerdem gibt es viele Menschen, die nicht nur das eine Fahrrad haben, sondern mehrere für verschiedenste Gelegenheiten."

Foto: SPÖ

hochgeladen von Christoph Lamprecht

Dass damit der Grundsatzbeschluss "Masterplan Radoffensive 2030" konterkariert würde, streicht ÖVP-Verkehrssprecher Georg Topf hervor: "Folgt man dieser Logik, müsste man auch eine Vignette für Fußgängerinnen und Fußgänger fordern, die die Infrastruktur ja auch benützen. Deshalb ein klares Nein zu dieser relativ absurden Idee."

Georg Topf (ÖVP): "Der Grundsatzbeschluss 'Masterplan Radoffensive 2030' im Grazer Gemeinderat verfolgt das Ziel, das Radfahren in der Stadt komfortabler und attraktiver zu gestalten. Dadurch soll die Wahl des Verkehrsmittels bewusster in Richtung smartere Mobilität erfolgen."

Foto: privat

hochgeladen von Christoph Lamprecht

Deine Meinung ist gefragt



Wie stehst du zu dem Thema? Verrate uns deine Meinung in der folgenden Umfrage.

Sollten Radfahrer für die Straßennutzung extra zahlen?

Das könnte dich auch interessieren:

Was tut die Stadt, wenn es kracht?