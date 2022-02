MeinBezirk.at hat sich im Lend mit dem neuen Bezirksvorsteher Christian Carli (KPÖ) über seine Vorhaben und Visionen für den Bezirk zwischen Gentrifizierung, Grünraum und den Ideen der Bürger:innen unterhalten.

GRAZ. Fast schon ein alter Hase ist Christian Carli (KPÖ), der neue Bezirksvorsteher von Lend, wenn es um die Vertretung "seines" Bezirks geht. Obwohl er dieses Amt zum ersten Mal bekleidet, ist er schon seit 2003 im Bezirksrat dabei und war dabei in all seinen fünf Perioden mit einer Ausnahme Stellvertretender Bezirksvorsteher.

Dadurch konnte er aus eigener Hand die Veränderungen des Bezirks miterleben, die sich vor allem im Bereich zwischen Südtiroler Platz und Lendplatz gezeigt hat. Letzterer ist dabei Carlis erklärten Lieblingsort. "Der Lendplatz mit seinen Marktständen und der Gastronomie hat einfach mulitkulturelles Flair, da treffen sich alle Gesellschaftsschichten. Das macht den Platz einfach lebens- und liebenswert." Dass Veränderung jedoch zwei Seiten hat, hat Carli ebenfalls miterlebt: "Gerade um den Mariahilfer Platz haben wir seit dem Kulturhauptstadt-Jahr 2003 eine klassische Gentrifizierung erlebt." Damit gemeint ist die Aufwertung eines Stadtteils durch Sanierung, die jedoch häufig mit der Verdrängung der alteingesessenen Einwohner durch eine reicher Bevölkerungsschicht ein hergeht. "Als das Kunsthaus und die Murinsel gekommen sind hat das die Umgebung natürlich unglaublich belebt, hier ist viel los, auch an Events z.B. der Lendwirbel. Gleichzeitig sind aber auch die Mieten und die Lärmbelästigung extrem gestiegen. Viele alteingesessene Bewohner sind deswegen weg gezogen.", erklärt Carli.

Viele Vorhaben

Dass Lend Christian Carli am Herzen liegt, zeigt auch in den vielen Vorhaben, die er gerne umgesetzt sähe. Sein Fokus liegt dabei beim Lendplatz als Brennpunkt der Skater-Thematik, die seit Einführung des sogenannten "Trickverbots" breit diskutiert wird. Hierfür ist Carli bereits in Gesprächen sowohl mit den Skatern, namentlich dem Verein Gräb, sowie den Anrainern um eine gemeinsame Lösung zu finden.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Erhalt von Grünflächen. "Lend ist extrem verbaut, da wollen wir natürlich schauen, dass wir dem entgegen wirken können.", erklärt Carli. Besonders freut ihn dabei, dass an der Ecke Alte Poststraße und Starhembergstraße eine neue Parkanlage, die eine bisherige Baustelle ersetzen wird, entstehen konnte. Weiters hofft er auf die Verlängerung des Klimaeuros, der als Sonderförderung für den Bezirksrat für klimafreundliche Initiativen fungiert und nach derzeitigem Stand nur noch im ersten Quartal 2022 ausbezahlt wird.



Auf gute Nachbarschaft

Auch die Aufwertung der Nachbarschafts- und Stadtteilzentren ist Carli ein Anliegen, die derzeit ihre Subventionierungen nur auf Entscheidung des Wohnungsamtes beziehen können, während früher die Entscheidung beim Bezirksrat lag. Carli hofft dabei auf die Rückführung dieser Entscheidungskette, um so aktiver die wichtige soziale Arbeit dieser Zentren gewährleisten zu können.

Daneben soll die Nachbarschaft durch neue Wohnstraßen aufgewertet werden, wobei zurzeit mögliche Örtlichkeiten und Sraßenabschnitte gesucht werden. Ein besonderes Anliegen für Carli wäre dabei der Floßlendplatz, der in unmittelbarer Nähe seiner Haustüre liegt. "Ich kann mir hier sehr gut vorstellen, dass sich dieser Platz durch die Integration von Spielgeräten für Kinder beleben und attraktivieren lässt."

Positiv in die Zukunft

Wichtig für Carli ist aber vor allem die Beteiligung der Bürger:innen. "Seit ich im Amt bin, steht das Telefon eigentlich nicht mehr still. Das zeigt: die Anrainer:innen haben Ideen und wollen sich einbringen und ich versuche da natürlich bei der Umsetzung von Ideen zu helfen, wo es möglich ist." Die Zukunft sieht Carli dabei sehr positiv. "Mich freut besonders, dass seine Wahl zum Bezirksvorsteher mit 18 zu 19 Stimmen fast einstimmig war. Das zeigt das Vertrauen, das auch von den anderen Parteien in mich gesetzt wird und lässt auf eine gute Zusammenarbeit für die kommenden fünf Jahre hoffen.", ist er sich sicher.

