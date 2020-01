Die Straßganger starten mit einem neuen Bezirksvorsteher in das Jahr 2020, denn der langjährige Bezirksvorsteher Ferdinand Köberl hat sein Amt an Walter Wurm (ÖVP) übergeben. Wurm wurde daraufhin vom Straßganger Bezirksrat einstimmig in diese Funktion gewählt. "Ich möchte gerne dort fortsetzen, wo mein Vorgänger sich engagiert hat und die vielen und interessanten Aufgaben ebenso gut erledigen", freut sich Wurm auf das kommende Jahr.