Neue Bänke für den Rosenhain geplant

Bereits im Vorjahr berichtete die WOCHE über einen von Gemeinderätin Andrea Pavlovec-Meixner eingebrachten Antrag hinsichtlich der Verbesserung der Bankerl-Situation am Rosenhain. Die gute Nachricht aus dem Bürgermeisterbüro kam Anfang dieser Woche: So habe die Holding Graz die Situation vor Ort begutachtet und entschieden, dass aufgrund von Verwitterung einige Bänke saniert werden und neue Bänke in der Aigner-Rollett-Allee sowie am Verbindungsweg Aigner-Rollett-Allee/Max-Mell-Allee installiert werden.