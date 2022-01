In der letzten Regierungssitzung wurden für steirische Straßen Projekte im Gesamtwert von 79,3 Millionen Euro beschlossen.

Graz. Es ist ja ein imposantes Netz: 5.000 Kilometer umfasst das Landesstraßennetz mit seinen etwa 3.300 Brücken und Galerien, rund 4.480 Stützmauern, 39 Tunnelanlagen,750 Lärmschutzbauwerken, 450 Schutzbauten und die dafür erforderlich Eektrotechnik wie Ampeln oder Tunnelausrüstung. Jetzt hat der zuständige Referent, LH-Vize Anton Lang gemeinsam mit Landesbaudirektor Andreas Tropper und Franz Zenz (Leiter Straßenerhaltung), ein umfassendes Sanierungspaket dafür vorgelegt.

Vorbereitung für Großprojekte läuft

Neben diesem Paket sowie einer Soforthilfe für kleinere Schäden (11 Millionen Euro) laufen auch die Vorbereitungen für die Mega-Projekte B68 (Feldbach) und de B70 (Pack).

Auch hinsichtlich Erhaltungsmanagement wurde ein wesentlicher Beschluss gefasst. Mit der Implementierung einer Erhaltungsmanagementsoftware beschreitet man künftig einen noch professionelleren Weg. Für das Landesstraßennetz werden periodisch visuelle Zustandserfassungen durchgeführt, in Zukunft werden diese messtechnisch erfasst. Damit geht man also auch hier den Schritt in die Digitalisierung.

5.000 km umfassenden Landesstraßennetzes mit seinen ca. 3.300 Brücken und Galerien, ca. 4.480 Stützmauern, 39 Tunnelanlagen, ca. 750 Lärmschutzbauwerken, ca. 450 Schutzbauten und der dafür erforderlichen elektrotechnischen Ausrüstung wie Ampeln oder die Tunnelausrüstung