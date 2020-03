Zufriedenheit beim Landesrechnungshof Steiermark: Der Grad von umgesetzten oder sich in Umsetzung befindlichen Empfehlungen ist in den letzten drei Jahren von 75 auf aktuell 95 Prozent gestiegen. Diese Entwicklung kann man nun auch im neuen, 68 Seiten umfassenden Tätigkeitsbericht des Landesrechnungshofes nachlesen. "Es freut mich, dass unsere Prüfberichte eine derart enorme Wirkung zeigen. Unsere Anregungen werden von den geprüften Stellen offenbar sehr ernst genommen", sagte Direktor Heinz Drobesch bei der Überreichung des Berichts an Landtagspräsidentin Manuela Khom.