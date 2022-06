Millionen von Besucher*innen lockte das Wiener Donauinselfest, mit den vielen Live-Acts auf die Insel. Unter den Besuchern waren auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und der Bürgermeister von Wien Michael Ludwig. Sie besuchten die "Helfer Wiens" am Sicherheitsfest, vom 39. Donauinselfest der SPÖ Wien.

Am Freitag wurde auf der ganzen Donauinsel, kurz vor 22:00 Uhr ein Handylichtermeer entzündet, als Zeichen für den Frieden und als Gedenken an das Kriegsgeschehen in der Ukraine.

Stargäste waren auf der Wien Energie/HITRADIO Ö3 Festbühne am Freitag, Verena Wagner, Tina Naderer, Ray Dalton, Mathea, Edmund und Nico Santos.

Auf der OBI/Kronehit Electronic Music Bühne waren Nick Le Funk, 2:tages:bart, KH Club Show, MEDUN, LUCAS & STEVE und Rene Rodriguez.

Flughafen Wien/Radio Niederösterreich Schlager Bühne startete mit Sigrid & Marina, Allessa, Insieme und beendete das Programm mit Melissa Naschenweng & Band.

Auf der Bank Austria/Radio 88.6 Bühne unterhielten die Gäste, Glazed Curtains, Blues Bros, Cil City, Help! und Break Free.

Das Ö1 Kulturzelt startete kurz nach 18:00 Uhr mit Luise Kinseher, darauf folgte, Thomas Maurer, Marina & the KATS und beendete wurde das Programm mit Lylit.

Die FSG-GÖD/ARBÖ Radio Bühne starte am Freitag mit Dana Mulle, Laura Aya, Alexander Eder & Band und beendete das Programm mit den Lokalmatadoren dem Wiener Wahnsinn. Was an der heißen Partystimmung, vor der Bühne natürlich ganz deutlich zu spüren war und dass, ist nicht nur am heißen Wetter gelegen. Denn die Burschen aus Donaustadt, heizten ordentlich auf der Donauinsel ein.

Auf der Friedensbühne waren Latexfauna, UNREQUIRED, Jansky, Musikcafe Prenner, Bipolar Feminin und FREIDE.

W 24 Wienerlied Bühne startete um 16:00 Uhr, mit Duo Stippich und nach 18:00 Uhr spielten die Bravour Schrammeln.

Wien Holding Erzählkunst Bühne hatte Best of Poetry Slam, Savitri & Schwesta Ebra, Best of Poetry Slam, Team Slam, Lesen für Scpritzwein und Sigrid Horn am Programm.

Am Samstag waren auf der Wien Energie/Radio Wien-Festbühne, Marley Wildthing, Vereinigte Bühnen Wien, SKOLKA, Stefanie Werger, Umberto Tozzi, und Peter Cornelius auf der Bühne. Stefanie Werger ist auf ihrer Abschiedstournee und die Austropop-Legende steht bereits seit über 40 Jahren auf der Bühne. Stefanie Werger ist ein Superstar der heimischen Popmusik und prägte Szene in ihrer langen, erfolgreichen Kariere sehr stark mit. Sie ist das Aushängeschild weiblicher Popmusik in Österreich. Schon am frühen Nachmittag warteten einige Fans schon auf den Auftritt, von Werger, Tozzi und Cornelius.

OBI / kronehit Electronic Musik Bühne war der Hotspot für die Jugend mit K-Pop Act "Lightsum" und T-PHOBIA. Ein Hexenkessel da hätte man ein Spiegelei am Plattenteller braten können.

Die Flughafen Wien/Radio Niederösterreich Schlager Bühne startete am Samstag mit

Natalie Holzner, Gregor Glanz & Shine, Petra Frey, MARCO VENTRE & BAND und beendeten das Programm mit den Nockis. Da war nach einer Zugabe noch lange nicht Schluss....

Bank Austria / radio 88.6. Rock Bühne hatte am Samstag, PURE CHLORINE, UP CLOSE, Yokohomo, GUNS N ROSES REVOLUTION und WE SALUTE YOU auf der Bühne.

Im Ö1 Kulturzelt startete Christof Spörk um 19:30 Uhr das Programm, es folgten Orges & The Ockus-Rockus Band feat- Benny Omerzell, und Familie Lässig beendete das Programm.

Vor der FSG-GÖD/ARBÖ Radio Bühne wurde am Samstag schon am Nachmittag getanzt. Die Stimmung blieb bis zum Schuss einfach fantastisch. Das Programm startete um 14:00 Uhr mit Ostermann, gefolgt von The Untouchables, James Cottrial & Band, Thorsten Einarsson, und dem Hot Pants Road Club, die ihr 30. Jubiläum feierten und das Jubiläum wurde ausgiebig gefeiert. Bei James Cottrial war man sich auf der Bühne nicht einig, ob er nun mehr Wiener, oder Engländer ist. Was den vielen Fans bei der guten Laune und bomben Stimmung auf der Wiener Donauinsel, herzlich egal war und einfach nur ihren "James" live erleben wollten.

Die Friedensbühne hatte Latexfauna, GBP, Seha Eks & Hightauer, xena, Xena N.C., KGW3, Kid Pex, Switch! Showcase feat. Skore b2b Pandora Replic b2b Nc:Matic, Aftershow DJ-Set auf dem Programm.

Die W24 Wienerlied Bühne startete mit dem Duo Hallste / Münzer um 16:00 war Offenes Singen und nach 19:00 beendeten Diem/Sickler das Programm.

Auf der Wien Holding Erzählkunst Bühnewaren am Samstag Samulnori, Breakdance (B-Boy), K-Pop World Festival Austria, K-Pop Afterparty mit DJ Ronny C zu sehen.

Am Sonntag, dem 26. Juni 2022 startete das Programm auf der Wien Energie/radio FM4-Bühne mit Zelda Weber um 15:45 gefolgt von Lawrenco, Verifiziert, Sharktank, Eli Preiss, Mavi Phoenix, und Jan Delay.

Die Flughafen Wien/Radio Niederösterreich Schlager Bühne präsentiert heute, Die Lauser, Die Grubertaler und ELISABETH ENGSTLER & BAND mit Gästen.

Auf der Bank Austria / radio 88.6. Rock Bühne rockten ab 16:00 Uhr PINEAPPLE JOHN, SAD - Metallice Tribute, FLY FIGHTERS und APOCALYPTICA bis 23:00 Uhr.

Die GÖD-FSG/ARBÖ Radio Bühne hat heute KØLEEN, KTEE, Nadine Beiler & Band, Blues Bros und N!DDL am Programm.

Im Ö1 Kulturzelt startete Kathie Straßer "Keine Angst" um 18:15 das Programm im Kulturzelt, gefolgt von Erwin Steinhauer & Seine Lieben und beendet wird das Programm auf der Bühne im Kulturzelt von Ernst Molden und Ursula Strauss.

Die Friedensbühne startete heute um 13:40 Uhr mit Latexfauna, gefolgt von Manic Youth, Nemoreus, Burnswell, Anna Absolut, Treptow und endet mit BAITS.

Auf der W 24 Wienerlied Bühne waren heute das Schrammelquartett, Open Stage, Skero und die Müßig Gang zu Gast.

Die Wien Holding Erzählkunst Bühne hatte Jugendliteratur, die Stadtführerin Katalin John Borszki, Birgit Fenderl, Felix Kramer, Malarina spielt aus "Serben sterben langsam", sowie Birgit Denk und Bernhard Eder am Programm.

Um das 49. Donauinselfest kurz zu umrahmen könnte man es sehr heiß, lustig, actionreich und wieder sehr gut organisiert beschreiben.

Das Wiener Donauinselfest stand unter dem Motto ,,Feiern wie früher" und Millionen von Gästen feierten auf der Donauinsel, bei schönstem Wetter.