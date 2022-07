CSD-Parade Graz 2022 - 10.000 Menschen bei der Parade!

Zehntausend Menschen haben sich anlässlich vom Christopher Street Day, in der Franz-Graf-Allee und vor der Oper versammelt, um für die Gleichberechtigung der LGBTIQ-Community ein sichtbares Zeichen zu setzen.

Ein wichtiges Signal, setzte auch erstmals die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr mit ihrer Rede, beim Zwischenstopp der CSD-Parade am Grazer Hauptplatz. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner war auch am Hauptplatz, ausnahmsweise wieder als DJ aktiv. Unter dem Namen ,,Odessa" setzte sie ein musikalisches Zeichen für die Ukraine.

Am Montag wurden vor dem Rathaus und in der Herrengasse, neun Regenbogenflaggen gehisst, in Anwesenheit von Bürgermeisterin Elke Kahr, Vizebürgermeisterin Judith Schwentner , Philipp Pointner (Neos) und Michael Ehmann (SPÖ).

Am 1. Juli wurde rechtzeitig zum Grazer Christopher Street Day 2022 im Volkskundemuseum am Paulustor, die Ausstellung ,,Ganz schön bunt!" eröffnet.

Ab 14:00 Uhr wurde nach der Parade im Volksgarten das große CSD-Parkfest, mit einem bunten Programm für Kids und Erwachsene gefeiert.