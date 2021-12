„Es ist wunderschön, eine so hohe Bereitschaft zu geben zu sehen“, freut sich der Leiter des Marienstüberl der Caritas Steiermark in Graz Philipp Friesenbichler. Gerade wird vor der Hilfseinrichtung Karton um Karton voll mit Säcken voller Hygieneartikel ausgeladen. Diese insgesamt über 160 Säcke haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Steiermärkischen Sparkasse am Standort Graz in den letzten Tagen individuell quer durch alle Abteilungen mit viel Freude zusammengestellt und in der firmeninternen Sammelstelle abgegeben.

Freude über so viel Engagement

„Meine Kolleginnen und Kollegen haben so viel für Männer und Frauen in Notlagen zusammengepackt , ich war heute echt gerührt, so viele Engagement meiner Kollegen zu sehen“, so Jutta Hofstätter, die CSR-Beauftragte der Bank, die das Projekt firmenintern organisiert hat und nun auch zur Übergabe gekommen ist.

Menschen in Not berühren

Schwester Elisabeth, das Herz der Einrichtung für Menschen in Not, ist überwältigt: „Der Himmel neigt sich uns zu, vielen, vielen Dank“. Und auch der Leiter der Abteilung Basisversorgung der Caritas Steiermark Franz Waltl ist dankbar: „Die Caritas kann immer so viel helfen, wie Menschen der Caritas helfen. Es ist schön, wenn sich Menschen von der Not anderer berühren lassen und einen Beitrag leisten.“ Das ist im vergangenen Jahr hier im Marienstüberl im Rahmen einiger Verantwortung zeigen! Engagementaktionen sichtbar geworden. Und im kommenden Jahr geht es sicher weiter.

Das Projekt findet statt im Rahmen des Adventkalenders des Netzwerks Verantwortung zeigen!, einem Verbund von Unternehmen und Organisationen, die sich mit konkreten Aktionen für verantwortliches Wirtschaften und guten sozialen Zusammenhalt im Land stark machen. 85 Unternehmen sind Partner des Netzwerks, Steiermärkische Bank und Sparkasse & Caritas Steiermark sind schon mehreren Jahre aktiv dabei.