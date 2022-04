Das Schloss Vagen ist Drehort für die Außenaufnahmen, für die beliebte Fernsehserie ,,Sturm der Liebe". Das Schloss Vagen ist eine Dreiflügelanlage mit Satteldach, auch die Schosskapelle ist ein Satteldachbau und der Drehort, liegt in der oberbayrischen Gemeinde Feldkirchen-Westerham im Landkreis Rosenheim.

Die Bavaria Film GmbH sitzt im Nordosten Grünwalds, im Ortsteil Geiselgasteig im Landkreis München. Die Erstausstrahlung von ,, Sturm der Liebe" erfolgte am 26. September 2005 im ARD und es gibt 3800 Episoden in 18 Staffeln. Ein Ende der beliebten Fernsehserie, ist noch nicht abzusehen.

Im Jahre 1768 wurde das Schloss Vagen, als einfaches Landhaus vom Reihnstein-Tattenbachschen Pfleger von Valley und vom Vagener Hofmarksherren Anton Vogt erbaut. Der Graf Heinrich von Boos-Waldeck baute später den Landsitz, zu einem Schloss (1828-1910) um. Der Wasserfall mit dem Goldbach, durch das ganze Schlossgelände, stammt noch vom Erbauer Anton Vogt. Durch Karl Michael Freiherr von Aretin wurde das Schloss Vagen, von 1989 bis 1990 umfassend renoviert. Das Schoss Vagen und ist nun für die Öffentlichkeit gesperrt und das Betreten der Anlage ist verboten.