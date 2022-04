Die Evangelischen Kaderleute und Angehörige waren zu Besuch in der steirischen Gemeinde Thal. Am Programm standen ein Passion-Gottesdienst, gestaltet von Militärpfarrer Wallgram und einem Quartett der MilMusik. Weiteres eine Führung durch die Jakobskirche, welche von Prof. Ernst Fuchs gestaltet wurde. Thema des Gottesdienstes war Jesus vs. Terminator. Nach einer Stärkung beim Kreuzwirt ging es weiter zum Schwarzenegger-Museum. Dort wurden wir schon von Peter Urdl erwartet, welcher persönlich durch die Museums Räume führte. Herr Urdl ist ein Jugendfreund von Arnold und schilderte in seiner launigen Art die Geschichte des "Terminators" und die Entstehung des Museums. Das vor Ort entstandene Erinnerunsfoto wurde nach Amerika geschickt und kam promt mit einer persönlichen Unterschrift von "Arnie" zurück. Dieser Kadertag wurde von allen steirischen Teilnehmern als sehr positiv bewertet!