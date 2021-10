Aus den Grazer Außenbezirken verschwindet die historische Bausubstanz und damit viel Individualtiät.

In der Plüddemanngasse sind die Bagger angerollt. Wieder musste eine schmucke, etwa 100 Jahre alte Villa an der Kreuzung mit der Eisteichgasse dem Projekt einer Wohnbaugesellschaft weichen. In den Grazer Außenbezirken wird eifrig gebaut – auf Kosten der alten Bezirkszentren.

Nur wenige Gebäude stehen hier unter Denkmalschutz, erklärt Martin Brunner, der die Veränderungen im Stadtbild auf der Website "Graz Wiki Baugeschichte" dokumentiert. Teilweise sind auch in den Außenbezirken Bauwerke von den Altstadtschutzzonen umfasst. Diese zielen vor allem auf den Erhalt von Gebäude-Ensembles ab und erschweren einen Abbruch. „Vor allem bei kleineren Gebäuden sind die Schutzzonen aber leicht zu umgehen“, kritisiert Brunner. Die historisch gewachsenen Bezirkszentren sind im Flächenwidmungsplan oft mit höherer Bebauungsdichte ausgewiesen. Ein Grundstückbesitzer kann vorrechnen, wie viel mehr Gewinn er mit einem Neubau machen könnte, der die erlaubte Dichte ausnützt. Oft kann er so vor Gericht die „wirtschaftliche Abbruchsreife“ eines eigentlich geschützten Bauwerks durchsetzen.

<div data-media-eimg="27166207"></div>

Verdichten und erhalten

Das Alter eines nicht geschützten Gebäudes ist für den Abriss egal. In Wien ist das anders: Seit 2018 ist der Abbruch aller Gebäude von vor 1945 bewilligungspflichtig. „Das wäre auch in Graz hilfreich, ist aber überhaupt nicht angedacht“, sagt Brunner. Nicht einmal einen Schutzkataster hat die Stadtregierung bis jetzt umgesetzt. Dieser wurde bereits im Gemeinderat beschlossen; die Stadt könnte damit eine zusätzliche Schutzliste mit lokal bedeutsamen Gebäuden führen.

Wie es mit der historischen Bausubstanz in den Außenbezirken weitergeht, ist unklar. Im Wahlkampf spielt die „Bauwut“ jedenfalls eine Rolle. SPÖ und Grüne fordern eine Revision des aktuellen Flächenwidmungsplans und einen vorübergehenden Baustopp in ganz Graz, die FPÖ in Mariatrost. Die meisten Parteien hätten hier in den vergangenen Jahren aber keine einheitliche Linie gezeigt, kritisiert Brunner. Einzig die KPÖ habe sich regelmäßig für den Erhalt historischer Gebäude eingesetzt.

Martin Brunner betont, dass es nicht darum gehe, Neubauten grundsätzlich zu verhindern. „Man hätte sich aber rechtzeitig darüber Gedanken machen müssen, wie wir verdichten können, ohne dass der Charakter des Ortes verloren gehen.“