Dieses Jahr wird der Weltlachtag am 1. Mai mit einem Lachpicknick in der Grazer Innenstadt gefeiert.

Ursprung des Weltlachtags

Der Gründer von Lachyoga, ein indischer Arzt namens Madan Kataria, rief 1998 den Weltlachtag erstmals ins Leben, in der Absicht, Frieden, Gesundheit und Glück in die Welt hinauszutragen. Im ersten Jahr sind über 12.000 Menschen in Mumbai, Indien zusammengekommen, um gemeinsam Lachyoga zu praktizieren und eine riesige Lachwelle rund um den Erdball zu schicken.

Seitdem finden in vielen Länder der Welt Veranstaltungen zum Weltlachtag, also am 1. Sonntag im Mai, statt.



Lachpicknick in Graz

Heuer wird der Weltlachtag in Graz mit einem Lachpicknick gefeiert, zwar in einem etwas kleineren Rahmen als damals in Mumbai, es wird aber garantiert sehr fein und lustig! Weitere Infos dazu hier: www.louisefennel.com

Was ist Lachyoga?

Für alle, die Lachyoga noch nicht kennen - es ist eine ganzheitliche Methode, die aber wenig mit klassischen Yogastellungen zu tun hat. Viel mehr geht es um allerhand lustige Übungen – von pantomimischen Übungen bis hin zu lustigen Körper-, Bewegungs- und Atemübungen, die uns mühelos und grundlos zum Lachen bringen. Zuerst wird das Lachen künstlich hervorgerufen, bis es durch den Blickkontakt in der Gruppe bald in echtes Lachen übergeht.

Das Ziel dahinter ist nicht nur, die Lachmuskeln zu trainieren, sondern auch Spaß zu haben, in Bewegung zu kommen und wieder mal kindlich sein zu dürfen. So lernt man mit der Zeit, sich selbst und das Leben nicht so ernst zu nehmen, kleine Ausrutscher oder Unannehmlichkeiten einfach 'wegzulachen' und gelassener und zufriedener durchs Leben zu gehen.

Die Wissenschaft hinter Lachyoga

Und es steckt sogar eine eigene Branche der Wissenschaft dahinter, die sogenannte Gelotologie, die die zahlreichen positiven Auswirkungen des intensiven, herzhaften Lachens und des Lachyoga unterstreicht. Wenn wir herzhaft lachen – auch wenn wir es nur spielen oder fälschen – werden Glückshormone freigesetzt, die Körperzellen werden viel effizienter mit Sauerstoff versorgt und der Stoffwechsel wird angeregt. Durch das stoßartige Ausatmen wird die verbrauchte Restluft aus den Lungen entleert, so dass wir uns wacher, vitaler und gesünder fühlen. Außerdem belegen Lachforscher, dass intensives Lachen immunsystemstärkend und sogar schmerzlindernd wirkt.

Louise Amazonia Fennel, Lachyogatrainerin und Initiatorin des heurigen Lachpicknicks erklärt: 'Lachyoga hilft uns optimistisch und gut drauf zu bleiben, egal was da draußen in der Welt geschieht. Es gab kaum eine bessere Zeit, zusammen zu kommen, um zu lachen und ein paar fröhliche Stunden miteinander zu verbringen. Denn was die Welt derzeit dringend braucht, ist positive, liebevolle und friedliche Menschen, die ihre lachende, freudvolle Ausstrahlung unter die Menschheit verbreiten.“

Das Lachpicknick findet im schönen Garten der Casa Ananda, Alberstraße 9, 8010 Graz von 13 – 15 Uhr statt (bei Schlechtwetter drinnen. Weitere Infos dazu finden Sie auf www.louisefennel.com. Alle sind herzlich willkommen, mit zu machen und mit zu lachen! HO HO HA HA HA!