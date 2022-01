Silvesterfeuerwerk in der Stadt Salzburg zum Jahreswechsel 2021/2022!

Pünktlich mit dem Läuten der Kirchenglocken in der Stadt Salzburg, startete auch das fantastische Silvesterfeuerwerk. Für das großartige Spektakel über dem Nachthimmel in der Salzburger Altstadt, war der Pyrotechniker Christian Czech verantwortlich. Etwa eine Tonne Material wurde mit der Festungsbahn auf den Berg gebracht. Insgesamt 400 Feuerwerkskörper wurden um Mitternacht in den Himmel geschossen. Zusätzlich wurde synchron, der Donauwalzer mit dem Feuerwerk abgespielt.

Um 22:00 Uhr wurden alle Lokale und Gaststätten, wegen dem verordneten Lockdown zum Jahreswechsel gesperrt. Was den tausenden Gästen die aus ganz Europa, in die Stadt Salzburg gekommen sind, nicht die Laune am Feien verdorben hat. Um Mitternacht feierten tausende Menschen in der Stadt Salzburg, friedlich und ausgelassen den Jahreswechsel. Bei den ungewöhnlich milden Temperaturen, feierten die Menschen noch lange im Freien weiter.

In diesem Jahr wird der Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz bis Sonntag, dem 9. Jänner 2022 verlängert!

Infos unter:

www.christkindlmarkt.co.at