Lukas (30) ist einer von über tausend Dumpsterern in Graz. Wie alle anderen Haushalte auch, besorgt sich der Student regelmäßig Lebensmittel. Eben nur ein wenig anders. Sein Ziel sind die Abfallcontainer von Supermärkten nach Ladenschluss.

Täglich landen Unmengen von Lebensmitteln im Müll. Vieles ist noch genießbar, teilweise original verpackt. Das haben sich die sogenannten Dumpsterer, auch Mülltaucher genannt, zu Nutzen gemacht. Aus Protest gegen die Wegwerfgesellschaft fischen sie nach verwertbaren Lebensmitteln aus Mülltonnen von Supermärkten. „Die meisten Nahrungsmittel sind noch vollkommen in Ordnung“, so Lukas. Für ihn ist das Dumpstern eine effiziente Tat. Schließlich rettet er Lebensmittel vor der Verschwendung und spart gleichzeitig Geld. Doch ist diese Art der Lebensmittelbeschaffung erlaubt?

„Manchmal wird die Polizei gerufen“

Wer im Abfall nach Lebensmitteln sucht, bewegt sich in Österreich in einer rechtlichen Grauzone. Der Müll gehört zwar offiziell niemandem und hat rechtlich gesehen keinen Wert, jedoch ist die Art und Weise, wie man an den Müll gelangt, ausschlaggebend. Wird der Zutritt zu den Abfallcontainern durch ein Aufbrechen oder mithilfe eines Generalschlüssels gewährleistet, fällt diese Handlung unter Einbruch und ist somit strafbar. Sind die Mülltonnen jedoch offen und frei zugänglich, stellt diese Variante in der Regel kein Problem dar – sofern die drei Grundregeln des Dumpsterns eingehalten werden: Öffentlicher Ort, nichts darf beschädigt werden und der Dumpster-Ort muss so verlassen werden, wie man ihn vorgefunden hat.

Obwohl sich Lukas diese Grundsätze stets zu Herzen nimmt, hat er bereits Erfahrungen mit der Polizei gesammelt. „Plötzlich ist der Chef des Supermarkts mit den Kollegen rausgekommen und hat die Polizei gerufen“, erzählt der Student kopfschüttelnd. Jedoch seien die Polizisten im Umgang mit Dumpsterern sehr human, erzählt Lukas.

Das kann von manchen Geschäften nicht behauptet werden. Im Gegenteil: Sie erschweren die Lebensmittelsuche erheblich, indem sie beispielsweise Obst und Gemüse zerschneiden oder mutwillig mit zähflüssigen Massen wie Nudelsalat vermengen. Auf die Frage nach dem Warum kann Lukas nur mit den Schultern zucken. Er betont jedoch, dass es auch Supermärkte gibt, die Kisten mit noch verzehrbaren Produkten neben den Containern vorbereiten, anstatt diese hineinzuwerfen.

Protest gegen die Wegwerfgesellschaft

An Feiertagen, wie aktuell an Ostern, ist die Nachfrage nach Lebensmitteln gewöhnlich größer als an anderen Tagen. Dieses Konsumverhalten macht sich auch beim Dumpstern bemerkbar. Sowohl vor als auch nach den Festtagen ist eine deutliche Zunahme von weggeworfenen Lebensmitteln erkennbar.

Mittlerweile geht Lukas seit fünf Jahren dumpstern. In dieser Zeitspanne ist er selten mit leeren Taschen zurückgekehrt. Wenn er doch einmal nicht fündig wird, ist das für den Studenten erfreulich. Schließlich ist sein Beweggrund nicht das fehlende Geld. „Wenn ich leer ausgehe, bedeutet das, dass der Supermarkt nicht so viel weggeschmissen hat. Er hat nachhaltiger gewirtschaftet und ich habe eine nette ‚Radltour‘ gemacht.“