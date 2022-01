Der Tourismus war auch 2021 stark von der Pandemie gezeichnet. In Graz gab es zwar ein sattes Nächtigungsplus im Vergleich zum Vorjahr, allerdings immer noch um 44% weniger Übernachtungen als noch im Rekordjahr 2019.

GRAZ. In Graz bedeuten 700.756 Nächtigungen gegenüber 2020 zwar ein Plus von 20,3 %, gegenüber 2019 beträgt das Minus jedoch 44 %. Der Städtetourismus hat sich zwar nach dem Ende des ersten Lockdown rasch erholt, doch die steigenden Infektionszahlen im Herbst und ein weiterer Lockdown führten schnell wieder zu einem Einbruch der Zahlen.

Abgesagte Events und zu wenig Berufsreisende

Vom Rückgang waren laut aktueller Tourismusbilanz alle städtetouristischen Segmente betroffen, wenngleich auch in unterschiedlicher Intensität. Die größten Einbußen waren im Kongressbereich zu verzeichnen. Zum Teil gab es rein virtuelle Veranstaltungen, hybride Mischformen, aber auch Absagen und Verschiebungen. Auch Kultur-, Sport- und sonstige Veranstaltungen hatten mit enormen Herausforderungen zu kämpfen. Vieles konnte unter Corona-Bedingungen zwar durchgeführt werden, aber teilweise in viel kleinerem Ausmaß.

Ein weiteres Problem: Berufliche Reisen war zwar erlaubt, fanden aber nur in sehr eingeschränktem Maße statt. In den Sommermonaten war es gelungen, die klassischen Städte- und Kulturreisenden anzusprechen, sodass im August beinahe die Zahlen aus 2019 erreichten werden konnten. Bemerkenswert dabei ist, dass rund 50% aller Nächtigungen auf 4-Stern-Hotels entfielen. Allerdings mussten sämtliche Preissegmente massive Rückgänge hinnehmen.

„Als neuer Grazer Wirtschafts- und Tourismusstadtrat sehe ich die Grazer Tourismusbilanz 2021 als erstes Anzeichen einer Erholung nach den schwierigen Jahren der COVID-Krise. Ich bekenne mich zu verstärkten Bemühungen um eine ‚Sustainable Visitor Economy‘ und um eine Fortsetzung des Grazer Bemühens um wissenschaftliche Konferenzen, qualitätsvolle Sport- und Kulturveranstaltungen sowie um die gute internationale Verkehrsanbindung", sagt Günter Riegler, Stadtrat für Wirtschaft und Tourismus.

Viele Urlauber:innen aus Österreich

Während der Marktanteil an österreichischen Gästen üblicherweise rund 48 % betrug, stieg dieser Anteil im abgelaufenen Jahr auf rund 55 %. Mit 20,2 % konnte Deutschland den Anteil an Gästenächtigungen gut halten und lag über dem Anteil aus 2019 (18,5 %). Dies ist darauf zurückzuführen, dass es am europäischen Reisemarkt große Einbußen gab und es auf den Fernmärkten fast zu Totalausfällen kam.

Am polnischen Markt gelingt es in den letzten Jahren immer besser Transitreisende zu einem Kurzurlaub in Graz zu bewegen und am holländischen Markt ist es gelungen, auch abseits der Formel-1 recht viele Holländer nach Graz zu locken.

