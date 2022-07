Premiere geglückt: Der erste Graz Airport Run, der am Donnerstag bei brütender Hitze am Flugfeld des Flughafens Graz über das "Rollfeld" gegangen ist, war ein voller Erfolg: 500 Laufbegeisterte waren mit voller "Schubkraft" und für den guten Zweck am Start.

GRAZ-UMGEBUNG. Was mit einer ambitionierten Idee begann, wurde Donnerstagabend im Areal des Flughafen Graz Thalerhof auf den Boden gebracht. "Flughafen Graz-Geschäftsführer Wolfgang Grimus ist vor einiger Zeit auf mich zugekommen und hat mir von der Idee erzählt, einen Lauf am Flughafen zu veranstalten", erinnerte sich der Grazer Sportstadtrat Kurt Hohensinner. "Vorhaben werden viele an mich herangetragen, aber nur wenige sind so hartnäckig und setzen sie auch wirklich um", freute sich Hohensinner, dass aus dem vagen Vorhaben nun ein neues Laufevent entstanden war, bei dem er auch gleich selbst an den Start ging.

Ready to run: Herbert Starchl und Filep Laszlo, Air BP; Andreas Lainer, Granit Graz; Wolfgang Grimus, Flughafen Graz; Stadtrat Kurt Hohensinner; Mario Walcher, Steirische Kinderkrebshilfe

Limitierte Startplätze

Um Punkt 19 Uhr erfolgte für rund 500 – trotz der Hitze hochmotivierte – Läuferinnen und Läufer der Startschuss: 177 Frauen und 309 Männer nahmen die rund 5,9 Kilometer lange Strecke am Rande des Flugfeldes in Angriff.

"Der Airport Run war für mich gleich in doppelter Hinsicht etwas Besonderes. Zum einen, weil wir so einen Event zum ersten Mal am Flughafen Graz durchgeführt haben, zum anderen, da ich selbst mitgelaufen bin und diese besondere Stimmung hautnah miterleben durfte."

Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Flughafen Graz

Nach nur 18 Minuten und 35 Sekunden lief Georg Schrank vor Christian Hass und Christian Wilhelmer als Erster durch das Ziel. Bei den Damen sicherte sich Annabelle Mary Konczer mit einer Zeit von 21:56 vor Katharina Ander und Julia Berger den ersten Platz.

"Der diesjährige Airport Run war für uns eine Art Probelauf. Nachdem die Startplätze so schnell vergeben waren und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer so viel Begeisterung gezeigt haben, können wir uns gut vorstellen, dass es im kommenden Jahr eine Neuauflage geben wird", hofft Jürgen Löschnig, Geschäftsführer Flughafen Graz, auf ein Wiedersehen 2023.

Erfrischender Einsatz der Feuerwehr

Die Flughafenfeuerwehr war aufgrund der hohen Temperaturen während des Laufs in kühlender Mission im Einsatz: Sie positionierte sich mit einem Feuerwehrauto auf neben Laufstrecke und sorgte mit einem Schlauch für Erfrischung.

Gelaufen wurde übrigens für den guten Zweck. Der Erlös aus den Nenngeldern- insgesamt 11.000 Euro - kommt der Steirischen Kinderkrebshilfe zugute.

Alle Ergebnisse das Graz Airport Run können hier abgerufen werden: www.airportrun.at

