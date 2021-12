Die geplanten Läufe (5 Kilometer, 10 Kilometer, Nordic Walking) am 31. Dezember ab 14 Uhr werden aufgrund einer behördlichen Verordnung abgesagt.



Es ist extrem bitter für das Organisationsteam rund um Rudi Hinterleitner und Robert Kals (KOOP) sowie Laufexperte Achim Wippel – monatelange Vorbereitungen wurden investiert, nach bestem Wissen und Gewissen wurden Sicherheitskonzepte entwickelt. Und bis zum 23. Dezember war eigentlich alles klar, rund 600 Läufer hätten bei diesem Event der Woche ins neue Jahr laufen können.

Silvesterlauf wegen Omikron-Variante abgesagt

Aber erstens kommt es anders, zweitens als man denkt: Noch knapp vor Weihnachten wurde eine – aufgrund der Omikron-Variante – verschärfte Verordnung erlassen. Diese macht nun einen Lauf am 31. Dezember endgültig unmöglich, schweren Herzens sehen wir uns gezwungen, diesen traditionellen Lauf zum zweiten Mal nach 2020 abzusagen.

Jenen Läuferinnen und Läufern, die sich bereits angemeldet haben, wird das Startgeld natürlich rückerstattet, nähere Infos dazu findest du in den nächsten Tagen auf Silvesterlauf Graz! Aktuell basteln die Organisatoren noch an einer Onlineversion des Laufes, auch dazu mehr auf Silvesterlauf Graz.