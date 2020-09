Als der Grazer Sportklub 101 Tage in Indonesien war

Album dokumentiert eine Fußball-Reise des Grazer Sportklubs anno 1934. Bürger schenkte es nun dem Verein.

Im Leben bekommt man einem Sprichwort zufolge ja nichts geschenkt. Der Grazer Sportklub ist da eine Ausnahme, hat der Traditionsverein doch ein sehr wertvolles Fotoalbum aus dem Jahr 1934 überreicht bekommen. Darin befinden sich Bilder einer legendären Reise: Ab dem 17. Mai 1934 trat die junge Mannschaft einen 101 Tage (!) dauernden Trip nach Niederländisch-Indien, dem heutigen Indonesien, an. Von 19 absolvierten Spielen wurden im fernen Asien 17 gewonnen, das Torverhältnis sprach mit 71:20 Bände.

Tausende Anhänger beglückwünschten die Kicker beim Empfang am Vorplatz der Oper Ende August, wo dem Grazer Sportklub als ersten und einzigen Fußballklub offiziell das Recht gewährt wurde, das Landeswappen mit dem Panther in seinem Vereinsemblem zu führen. Ein Recht, von dem der GSC auch heute noch stolz Gebrauch macht. Doch von wem stammt nun dieses geschichtsträchtige Album, in dem sich auch ausführliche Tagebuch-Einträge befinden?

"Viele Leute werfen alte Fotoalben aus Hinterlassenschaften, mit denen sie selbst nichts anzufangen wissen, einfach weg. Nicht so Manfred Vlay aus Geidorf, der dem GSC dieses Geschenk gemacht hat. Dafür möchte ich mich im Namen des gesamten Vereines von ganzem Herzen bedanken", freut sich Obmann-Stellvertreter Hanno Wisiak.