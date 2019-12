Das neue Jahr ist nur wenige Stunden alt, da bleibt noch Zeit, einen Blick auf das vergangene (Sport-)Jahr 2019 zu werfen. Aus Grazer Sicht ein durchaus erfolgreiches Jahr, auch wenn natürlich nicht immer alles perfekt lief.

Titel und Premieren



Den Auftakt in Sachen Titel machten die Volleyball-Herren des UVC Holding Graz bereits im Februar, als man im heimischen Raiffeisen-Sportpark in der Hüttenbrennergasse den österreichischen Cup errang.

Der Titel daheim: Die Herren des UVC Holding Graz holten im Raiffeisen-Sportpark den österreichischen Cup.

Nicht weniger gut lief es im Frühjahr aber auch für die Eishockey-Cracks der 99ers, die sich mit dem Sieg im Grunddurchgang erstmals für die Champions Hockey League qualifizierten und auch erstmals in der Vereinsgeschichte im Play-Off eine Runde überstanden. Im Frühjahr kürten sich außerdem die Damen der UBI Graz zu den österreichischen Meisterinnen im Basketball. Auch die Handballer der HSG konnten sich in der HLA mehr als nur beweisen und qualifizierten sich für das obere Play-Off. Diese Erfolge verhalfen Coach Ales Pajovic sogar zum Posten des österreichischen Nationalteam-Trainers, er wird in wenigen Tagen das Team bei der Heim-EM anführen.

Der Riesenschritt



"Last, but not least": Während Sturm mit Nestor El Maestro einen neuen Trainer präsentierte, marschierte der GAK weiter nach oben und stieg in die zweite Bundesliga auf. Dazu kamen heroische Erfolge wie das Ausschalten der Wiener Austria im Cup. Das ist nur einer der in diesem Artikel genannten und vieler weiterer ungenannter Erfolge der Grazer Sportler im Jahr 2019. 2021 wurde von der Stadt Graz als Sportjahr ausgerufen, die Vorbereitungen laufen bereits in diesem Jahr an – hoffentlich ein Anstoß für weitere Erfolge im Grazer Spitzen- und Breitensport.