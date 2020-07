Christian Ilzer neuer Cheftrainer des SK Sturm

Der neue Cheftrainer des SK Puntigamer Sturm Graz heißt Christian Ilzer. Der Steirer kommt von der Wiener Austria zum SK Sturm.

Nur zwei Tage nachdem die Wiener Austria gegen Hartberg die Europacup-Qualifikation verpasste, wechselt Trainer Christian Ilzer von den "Veilchen" nach Graz. Ilzer wird Cheftrainer der Schwarz-Weißen und bildet gemeinsam mit seinen Co-Trainern Uwe Hölzl und Dominik Deutschl ein steirisches Trainerteam. Das Trio unterschreibt für drei Jahre in der Landeshauptstadt.

Langfristiger steirischer Weg

Der gebürtige Angerer Ilzer begann seine Profi-Trainer-Karriere beim TSV Hartberg, war dann beim Wolfsberger AC aktiv und führte die Lavanttalern in die UEFA Europa League-Gruppenphase , ehe ihn sein Weg zur Wiener Austria führte. „Christian hatte ein sehr lehrreiches Jahr in Wien, welches ihn als Trainer und Mensch weiter geformt hat. Mit dieser Erfahrung, seiner Fachkenntnis als Trainer und Spielerentwickler und seinen Erfolgen passt er ideal nach Graz. Nach den gemeinsamen Gesprächen mit ihm, waren wir alle davon überzeugt, dass er der richtige Mann für einen langfristigen, steirischen Weg ist", so Sturms Geschäftsführer-Sport Andreas Schicker.

„Meine Entscheidung ist gestern Abend nach einem langen Gespräch mit Sportdirektor Andreas Schicker gefallen. Seine Ideen und seine Herangehensweise haben bei mir Eindruck hinterlassen und decken sich mit meiner Fußball-Philosophie. Überzeugt hat mich nicht zuletzt das neue spannende Projekt rund um den „Neustart“ des SK Puntigamer Sturm Graz, mit dem ich mich zu 100 Prozent identifizieren kann. Dann ist alles sehr rasch gegangen“, so der Neo-Cheftrainer des SK Sturm.