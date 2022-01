Im Grazer Sportjahr "Let's go" gab es den Aufruf zu einer "Schritte-Challenge" der Bezirke. Mittels eines eigenen Apps konnte man sich messen, den Sieg trugen die Mariatroster davon.

Man kann es drehen und wenden, wie man will – die sportlichsten Grazerinnen und Grazer sind in Mariatrost zuhause! Der elfte Bezirk war nämlich bei der per "StepsApp" durchgeführten Bezirkschallenge des Grazer Sportjahres 2021 der mit Abstand aktivste. 49 Teilnehmer legten für Mariatrost an 276 Tagen insgesamt rund 35,6 Millionen Schritte zurück, jeder einzelne Teilnehmer verbuchte damit am Tag durchschnittlich 8.705 Schritte.

„Bei Teilnehmern, die erst später der Gruppe beitraten, wurden natürlich nur jene Tage gezählt, die sie wirklich dabei waren“, klärt Programmkoordinator Markus Pichler etwaige rechnerische Fragen auf.

1.741 Grazerinnen und Grazer machten 524 Millionen Schritte

Auch die Grazer Gesamtleistung kann sich sehen lassen: Insgesamt wurden über 524 Millionen Schritte von 1.741 Teilnehmern verzeichnet. Bei einer durchschnittlichen Schrittlänge von 60 Zentimetern ist das eine Gesamtdistanz von 314.620 Kilometern. "Also fast achtmal um die Erde, wir freuen uns, dass die Grazerinnen und Grazer die Sportjahr-Challenges so gut angenommen haben", vermeldet Pichler zufrieden. Platz zwei ging der Challenge ging übrigens an St. Leonhard, das mit 76 Teilnehmern auf durchschnittlich 7.722 Schritte kam, Dritter wurde Gösting (33 Teilnehmer, 7.600 Schritte im Schnitt). „Fleißigster“ Bezirk war Jakomini mit 233 Aktiven, gefolgt von Geidorf (185) und Eggenberg (177).

Vereine, Firmen und Schulen mit dabei

Die Vereinschallenge ging an den TSC Eden Graz, der mit seinen drei Angemeldeten durchschnittlich sagenhafte 27.097 Schritte täglich schaffte, die ASKÖ-Kickbox-Sektion war gleich mit 83 Sportlern dabei.

Die Firmenchallenge holten sich die beiden Teilnehmer von KD Native English, die AVL nahm mit bemerkenswerten 289 Mitarbeitern teil.

Die Schulchallenge, im Rahmen derer etwa 1.500 Teilnehmer gemeinsam mehr als 250 Millionen Schritte machten, holte sich die Digital MS St. Leonhard vor dem Akademischen Gymnasium und der Ortweinschule. Sehr erfreulich: Die Sieger haben ihren 1000-Euro-Gutschein für Sportgeräte bereits eingelöst!