Football: Verpatzter Auftakt der Giganten

Bekanntermaßen steht die heurige Saison im American Football unter ganz speziellen Vorzeichen. Mit den Projekt Spielberg Graz Giants und den Vienna Vikings spielen die einzigen zwei angetretenen Teams direkt in einer Best-of-Five-Finalserie um den Titel. Spiel eins in Eggenberg ging am Wochenende mit 31:19 an die Wiener, die Giganten stehen damit vor den beiden Auswärtsspielen in Wien (12. und 26. September) bereits mit dem Rücken zur Wand. Headcoach Martin Kocian ärgerte sich vor allem über die vielen Eigenfehler und meinte: "Wir werden das Spiel jetzt analysieren und für das Duell in Wien unsere Lehren ziehen." Nach starkem Start und 6:0-Führung gaben die Grazer das Spiel danach aus der Hand, nach einem 6:24-Rückstand konnte man zumindest noch aufholen. Die Giganten setzen jetzt alles daran, zumindest eines der beiden Auswärtsspiele zu gewinnen, um dann am 10. Oktober noch ein Heimspiel austragen zu können.