Die GAK Tennisakademie möchte heuer ganz besonders in die neue Saison starten und lädt zum "Saison Open" mit einem Programm für alle Generationen.

GRAZ. Der Frühling ruft! Mit den wärmeren Temperaturen startet auch die GAK Tennisakademie in die neue Freiluftsaison. Am 23. April wird das "Saison Opening" ausgiebig gefeiert, das Programm richtet sich an Jung und Alt. "Ziel ist es, ein Event für alle Generationen zu machen, den Breiten- bzw. Spitzensport zu verbinden und die Eltern dabei einzubinden", sagt Philipp Hochstrasser, Leiter der GAK-Tennisakademie. Die Erwachsenen können sich auf ein Doppel- bzw. Mascherlturnier oder ein kostenloses Schnuppertraining freuen, für die Jugendlichen gibt es ein Konditionstraining. Zu Mittag wird außerdem gegrillt.

Ebenfalls mit dabei sein wird die ehemalige Nummer 11 der Damen Weltrangliste Anastasia Sevastova, die mit ihrem Erfolgscoach Ronny Schmidt und dem Trainerteam die GAK-Jugendlichen trainieren und analysieren wird. Mehr Infos zum Programm gibt es auf gak-tennis.at.

