Österreich ist ein kleines Land – das wird zumindest sehr oft behauptet. Wenn man allerdings die Strecke vom Bodensee bis zum Neusiedlersee im Laufschritt (!) bewältigt, sieht die Sache dann nicht mehr so einfach aus. Gesagt, getan: Die fünf Grazer Klaus Molidor, Clemens Ticar, Thomas Sommeregger, Joachim Hirtenfellner und Klaus Höfler haben sich im Rahmen des Projektes "Lake2Lake" in fünf Tagen über 730 Kilometer und 8.000 Höhenmeter gequält und dabei unter anderem das Rhein- und Inntal, den Gerlospass sowie Enns- und Mürztal und den Semmering hinter sich gelassen. "Pro Tag sind wir zwölf bis 14 Stunden gelaufen", berichtet Höfler. "Eine klare Antwort, warum man so etwas macht, gibt es nicht. Es ist eine Mischung aus Spaß am Laufen und Abenteuerlust."