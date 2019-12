Her mit den coolsten Fotos auf dem Eis

Mit der WOCHE zur Eiskunstlauf-EM: Gesucht sind jetzt die lässigsten Fotos rund ums Thema Eislaufen.

Langsam, aber sicher wird es ernst: In weniger als vier Wochen beginnt in Premstätten ein Großereignis von Weltformat. Mit den Eiskunstlauf-Europameisterschaften, die von 20. bis 26. Jänner am Schwarzlsee über die Bühne gehen, wird der Großraum Graz zum Nabel der Sportwelt. 178 Teilnehmer aus 34 Länder haben sich angesagt, um für Gold, Silber und Bronze zu kämpfen.

Die WOCHE hat unter dem Titel "Zwei Kufen – die Eiskunstlauf-EM 2020 in Graz" einen Fotowettbewerb gestartet, bei dem es tolle Preise zu gewinnen gibt.

Eislaufbilder gesucht

Mitmachen ist ganz simpel: Gefragt sind die lustigsten, skurrilsten, phantasievollsten und emotionalsten Bilder rund um das Thema Eislaufen. Die einzige Bedingung für die Fotos ist, dass darauf zwei Eislaufschuhe abgebildet sein müssen. Der Kreativität sind jedenfalls keine Grenzen gesetzt: Vom Retro-Bild auf dem zugefrorenen Hilmteich, über ein Foto vom ersten Zuschnüren der Eislaufschuhe bis zum gemeinsamen Paarlauf auf dem Eis ist alles möglich.

Hochgeladen werden können die Bilder auf www.meinbezirk.at/3793803. Das Gewinnspiel läuft bis 10. Jänner 2020. Die drei besten Fotos werden von einer namhaften Jury, angeführt von den großen Paarlauf-Medaillenhoffnungen Miriam Ziegler und Severin Kiefer, ausgewählt. Unter allen Teilnehmern werden 20 x 2 Eintrittskarten für die EM verlost.